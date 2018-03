Se realizó una jornada sobre diabetes y nutrición en el Club de Leones a cargo de la Dra. Marcela Conde [Video]

Cerca de las 20 horas del día de ayer, se llevó a cabo en el Club de Leones una capacitación sobre diabetes y nutrición a cargo de la directora asociada del Hospital Municipal, Dra. Marcela Conde; con la participación de la doctora María Angélica Mandalunis; y de la presidenta del Club, María del Carmen “Belcha” Mocorrea.

En este marco, en diálogo con la prensa, Belcha Mocorrea manifestó que el Club de Leones “apunta a la Salud, sobre todo a la diabetes, y nosotros estamos muy interesados en el tema de la vista, y a través de la vista empezamos a ver todas las causas de los problemas visuales y la diabetes está entre ellas. Entonces en un determinado momento nos interesamos en ver cuáles eran las instituciones a nivel local que están trabajando, y por eso nos pusimos de acuerdo y coordinamos con la doctora María Angélica Mandalunis y Marcela Alicia Conde quién hizo las invitaciones”.

Por su parte, Mandalunis agradeció al Club por facilitar el espacio físico y expresó que “a partir de ahora vamos a hacer, en forma compartida, actividades y es la primera charla, con el apoyo incondicional de Región Sanitaria y de la Secretaria de Salud de la Municipalidad”.

Más tarde reveló que “como en la diabetes, uno de los pilares básicos es la nutrición, invitamos a una doctora flamante, médica y nutricionista, digo flamante porque es la directora asociada del Hospital Municipal, la Dra. Marcela Conde, que nos va a brindar a todos los convocados y profesionales una charla más que clara”.

En este sentido, Marcela Conde se mostró “contenta porque uno de los temas que más me gusta a mi es la nutrición, y sobre todo diabetes y obesidad que van juntas, es un flagelo que cada día invade más globalmente por muchas razones, y por ahí la gente no sabe lo que es un plan nutricional, piensa que hay que restringirle al paciente, y en realidad al paciente no se le restringe nada, sino que se le enseña a comer”.

Luego agregó que “como decía, Escudero, padre de la nutrición, la comida esta y si hay hidratos de carbono están porque son necesarios, si hay grasas están porque son necesarias, si hay proteínas y minerales también son necesarios, y yo voy a tratar de explicarles a los diabéticos como tener una mejor calidad de vida comiendo lo que ellos puedan comer, de todo, de a poco y aprovechando el plato nutricional”.

Por último, enfatizó que en estas situaciones “la actividad física es fundamental, en todo paciente, sobre todo el diabético, porque se demostró que él 50% del consumo de glucosa lo hace a través de la actividad física y el otro 50% a través de un trasportador que tienen los tejidos insulinos sensibles, lo hacen con la actividad de hígado, adiposo o tejido muscular. Pero fundamentalmente la actividad física que para todos es fundamental”.