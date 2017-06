Secco: “Randazzo es un fracasado, no puede ganar ni en Chivilcoy”

Cercano a Cristina, el intendente de Ensenada aseguró que el ex ministro del Interior y Transporte “no existe” al lado de la ex presidenta.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, aseguró hoy que el ex ministro Florencio Randazzo “es un fracasado que no puede ni ganar en Chivilcoy”, al tiempo que aseguró que al lado de la ex presidenta Cristina Fernández “no existe”.

Secco advirtió que Randazzo “va a pagar muy caro políticamente” su negativa a confluir en una lista única y sostuvo que el kirchnersimo no se quiere “distraer durante dos meses con el Flaco”, compitiendo en las PASO.

En ese sentido, el jefe comunal recordó que el adversario es “otro”, en alusión a Cambiemos.

Respecto a la decisión del kirchnerismo de presentarse sin el PJ, Secco explicó: “Nos fuimos porque había un par de compañeros que nos querían hacer jugar una contienda que no estamos de acuerdo para nada”.

“El 97 por ciento de los dirigentes dijo «tomá Randazzo, ya que querés lastimar, quedate con el PJ y hacé lo que quieras»”, completó. [adelanto24.com]