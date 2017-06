Secuestros extorsivos: Los detenidos fueron puestos en libertad tras haber prestado declaración

Las dos personas aprehendidas el pasado jueves en Chivilcoy, como consecuencia del operativo realizado por secuestros extorsivos, en los que fueran víctimas tres ciudadanos de nuestra ciudad, fueron puestas en libertad luego de prestar declaración ante sede judicial. Cabe destacar que en dicho operativo policial fueron secuestrados varios teléfonos celulares, armas de fuego e importantes sumas de dinero.

Se trata de Daniel Horacio López, de 45 años, y su hijo Fabián Daniel López, de 26, quienes fueron aprehendidos en los dos allanamientos que se realizaron, uno en una vivienda ubicada en la calle Paso de la Patria 356 y otro en Yapeyú 1050.

En diálogo con DECHIVILCOY, el Comisario Joselino Báez, jefe de la Policía Comunal informó acerca de la disposición judicial, “el Fiscal que interviene en la causa remitió un oficio para la libertad de las dos personas que estaban aprehendidas por los delitos de amenazas y estafas, delitos que son excarcelables” explicó.

No obstante, destacó que las armas de fuego secuestradas en los allanamientos “eran de tenencia ilegal de uso civil condicional que es un delito no excarcelable, por lo que pensábamos que iban a permanecer más tiempo detenidos, pero fue un tecnicismo judicial del Fiscal y es una medida que tenemos que aceptar a pesar que no nos guste”.

“Hay dos personas que están involucradas en la investigación, que están prófugas y forman parte de la comunidad gitana” puntualizó en relación a la continuidad de la investigación, “el proceso judicial sigue y de hecho falta mucho material para incorporar a la causa, como por ejemplo filmaciones del Centro de Monitoreo y de domicilios particulares, el cruzamiento de llamadas de los teléfonos incautados y el registro de llamadas que hemos solicitado a las empresas prestadoras de servicios de las víctimas”.

