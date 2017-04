Sergio Massa en Chivilcoy: “Hay que salir de esa pelea berreta de las candidaturas y la polarización”

“Hay que salir de esa pelea berreta de las candidaturas” afirmó en su paso por Chivilcoy, Sergio Massa, “la polarización en realidad es el deseo del kirchnerismo de pelearse con el gobierno para construir poder, para defenderse en tribunales, y en el caso del gobierno es el poder para darle negocio a los amigos, es un juego en el que no está la gente” sentenció.

El pasado viernes, el Diputado Nacional del Frente Renovador Sergio Massa estuvo presente en Chivilcoy, cerrando un encuentro seccional del espacio que lidera, como así también acompañado al Intendente Guillermo Britos en una importante entrega de material deportivo para 34 entidades deportivas y 2600 becas del Plan Municipal Educativo de Chivilcoy.

“La combinación escuela y deporte es ideal” afirmó en diálogo con DECHIVILCOY, el marco de la promoción del deporte y una proyección integral de la educación, en este sentido al ser consultado por el orden de prioridad del Gobierno Nacional para con esta premisa, indicó que “por supuesto que no es prioritaria, claramente gobierna para los ricos, para un sector de la sociedad, para defender algunos sectores de la economía”.

“Cuando mirás la caída del consumo, las dificultades de las pymes, lo que le cuesta a los comercios, cómo la gente no tiene plata en el bolsillo, cada vez les cuesta más” enfatizó, “claramente te das cuenta cuales son las prioridades del gobierno, el enfoque de la economía está mal, me parece importante que nosotros podamos poner en la agenda del día estos temas y salir de esa pelea berreta de candidaturas, fotos de políticos y ver como de alguna manera se busca un lugar en el escenario desde la descalificación del otro”.

Reunión FR en Chivilcoy

“Se construye un país resolviendo los problemas del presente y encaminándose hacia el futuro” subrayó y destacó con esta premisa respecto a la reunión seccional del Frente Renovador llevada a cabo en Chivilcoy el pasado viernes que “a nuestros concejales, intendentes y legisladores, les dije básicamente esto, al que vea peleando por una candidatura no va a ser candidato a nada, los quiero ver peleando por las tarifas, por los medicamentos de los jubilados, no peleando por pavadas, o por poder, porque el poder por sí mismo no resuelve nada”.

Legislativas

Al ser consultado por las expectativas del desempeño del espacio en estas próximas legislativas señaló estar “muy optimista”, “creo que en agosto y en octubre vamos a construir una alternativa, la sociedad argentina no quiere un gobierno para ricos, quiere que le pongamos límites, pero además no quiere que esos límites signifiquen la vuelta de los corruptos al poder

La polarización es el deseo de poder

“La polarización en realidad es el deseo del kirchnerismo de pelearse con el gobierno para construir poder, porque lo necesita para defenderse en tribunales, y en el caso del gobierno es el poder para darle negocio a los amigos, en el fondo es un juego en el que no está la gente, se los escucha peleando sobre años atrás y la pregunta es ¿y hoy? Ver esa pelea es el espectáculo más patético de la política, la pelea del poder con la gente afuera, cuando en realidad el poder del Estado tiene que estar al servicio de la gente”.