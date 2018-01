Sesión extraordinaria: El Concejo aprobó el Pacto Fiscal y suspendió a la secretaria [Video]

Con la totalidad de los ediles presentes, este jueves 11 de enero, el Honorable Concejo Deliberante, presidido por la doctora Claudia Bogliolo y Gastón Zaccardi, quien reemplazó a Carolina Di Nápoli, ejerciendo como secretario del cuerpo; llevaron adelante una Sesión Extraordinaria, la cual había sido convocada por el Poder Ejecutivo Municipal con el propósito de tratar varios temas, entre ellos, la adhesión al Régimen de Responsabilidad Fiscal (ampliaremos).

Además, se debatió y votó el pedido de suspensión de la secretaria del HCD (ampliaremos), solicitado por el Bloque Cambiemos, 1PAIS y PJ/Cumplir; también el proyecto sobre la creación de una Dirección para personas con discapacidad, la aprobación de las planillas de sueldos individuales y retribuciones globales; y la problemática del agua solicitando una reunión pública convocando a funcionarios de ABSA, D.E, OMIC, Defensoría del Pueblo y los cuatro bloques de concejales (ampliaremos).

Es importante aclarar que, finalizada la sesión extraordinaria, el bloque Frente Renovador/1PAIS solicito para hoy, viernes 12 de enero, una sesión extraordinaria a las 22 horas, con el propósito de debatir y tratar la renovación de las autoridades del Concejo.

Al comienzo de la sesión, el concejal por el Frente Renovador, Horacio Di Paula, izó la bandera del recinto. Luego se dio inicio a la votación del pedido de suspensión de la secretaria del HCD, la cual sin un análisis público de los considerandos, resultó satisfactoria con 9 votos a favor, 8 en contra y una abstención.

Los votos afirmativos provinieron de Claudia Montes, Guillermo Pinotti, Horacio Di Paula, Leandro Crespi, Lucas Burgos, Liliana Varela y Walter Brocchetto, concejales del Frente Renovador/1PAIS; y de José Ferro y Lourdes Zaccardi pertenecientes al bloque Cambiemos. Por el contrario, los votos negativos fueron de los concejales de Cumplir: Adrián Zapata, Carla Tomasini, Claudia Bogliolo, Fernando Laurito, Gastón Zaccardi y Leandro Févola; y de Fernando Poggio y Constanza Alonso como concejales de Unidad Ciudadana. La única abstención la protagonizó Patricia Mangino de Cumplir.

Más tarde, entre discusiones y debates, el proyecto de ordenanza de adhesión al Régimen provincial de Responsabilidad Fiscal fue aprobado por 9 votos de los concejales de 1PAIS y Cambiemos, dos votos en contra de Unidad Ciudadana y 7 abstenciones de Cumplir.

Con respecto a las abstenciones, el concejal Adrián Zapata manifestó: “si el intendente necesita de esta ley no nos vamos a oponer porque tampoco vamos a ser los responsables si el día de mañana el municipio tiene alguna angustia financiera real, que no lo dice, y después le van a echar la culpa a los concejales de la oposición que no le dieron esta herramienta. Votar a favor desde nuestra concepción ideológica es una locura, por eso queremos fijar nuestra postura de abstenernos y que sean los concejales oficialistas los que con tranquilidad puedan conseguir la aprobación de esta ley para que el intendente pueda seguir gobernando”.

Por su parte, la edil Constanza Alonso manifestó, desde su espacio, la oposición a dicho Régimen y enfatizó: “Lo que cuestionamos son el origen de recursos, esta plata sale del saqueo, por esta ley perversa que fue la reforma previsional, se ajustó sobre los jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH, madres que cobran una asignación por embarazo y ex combatientes de Malvinas”. En el mismo sentido, Poggio opinó que “esta ley viene de alguna manera a planchar los aumentos salariales de los municipios por debajo de la verdadera inflación, hay una responsabilidad del gobierno de la provincia y de aquellos intendentes que adhieran”.

En contraposición, afirmando su voto positivo, Crespi expresó que el “Departamento Ejecutivo, esta Administración Municipal de Chivilcoy, excedió largamente el proceso inflacionario respecto al poder adquisitivo que tienen o que están teniendo los empleados municipales desde esta administración”.

Por último, la concejala Zaccardi manifestó la aprobación desde su bloque y manifestó que el Pacto Fiscal “busca ordenar las cuentas del municipio, de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, lograr que las cuentas sean homogéneas y lograr el uso responsable de los fondos municipales”.

Cabe destacar que tanto el proyecto de creación de una Dirección para personas con discapacidad, la ordenanza para que se apruebe una planilla de sueldos individuales y retribuciones globales; y la reunión solicitada con las autoridades correspondientes para solucionar la problemática del agua, fueron aprobados por unanimidad.

Con respecto al agua, Poggio destacó la participación de los vecinos y del Concejo Deliberante, y enfatizó: “es necesario el compromiso de todos para poder trabajar, reclamar y generar soluciones a esta situación que hoy está viviendo la ciudad de Chivilcoy”.

En el mismo sentido, Leandro Crespi opinó que en la próxima reunión “tiene que tener no solamente la avidez por la solución, sino también la conformación técnica, científica y práctica que cualquier obra de magnitud y de gravedad tiene, no solamente en Chivilcoy; en toda la provincia de Buenos Aires”.

José Ferro expresó que “necesitamos saber qué es lo que pasa con el agua, tener un diagnóstico y de una vez por todas tener un objetivo para cumplir”, y por último, Adrián Zapata Finalizó: “Necesitamos una dirigencia política que se ponga los pantalones largos y que apoye este reclamo, porque la única posibilidad de que esto realmente se avance es cuando se genera conciencia ciudadana”.

