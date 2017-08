Desde hace varios meses, el Sindicato de Empleados Municipales de Chivilcoy se encuentra en un conflicto legal ante el reclamo de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FE.SI.MU.BO) de irregularidades, como así también habiendo finalizado el mandato de la comisión actual, nombró un agente interventor hasta que se dé lugar a elecciones para nuevas autoridades. Mientras tanto, Ángel García y Fernando Garrido de la comisión directiva saliente, sostienen que el gremio “sigue funcionando normalmente” y que las elecciones serán dadas oportunamente hasta que “salga la inscripción gremial” efectuada ante el Ministerio de Trabajo en diciembre del 2016.

“El gremio sigue funcionando normalmente” señaló a DECHIVILCOY Ángel García, “seguimos trabajando como siempre, con la misma gente que venimos haciéndolo desde hace ocho años”. En este sentido cabe resaltar que a finales del mes de mayo del corriente año, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires (que dirige Oscar Ruggiero), estuvo presente en Chivilcoy acompañando y respaldando al Sindicato conducido por García, “es mala intención” apuntó en ese momento, José Luis Núñez secretario gremial de la Federación presente, “no queremos descalificar, ni dar nombres de nadie, pero sí queremos respaldar y fortalecer a este Sindicato” dijo.

Sindicato de Municipales: Ángel García “Se está trabajando normalmente”. Posted by De Chivilcoy on viernes, 18 de agosto de 2017

Asimismo, al ser consultado por las elecciones anunciadas García expresó que “salieron a decir que no había elecciones” espetó respecto a las denuncias públicas de afiliados integrantes de otras listas a la espera de poder competir la conducción del gremio, “en realidad no hubo porque legalmente no se podían dar, porque se está haciendo la inscripción gremial (presentada en diciembre del 2016) y ellos no lo entendieron así, pretendieron intervenir el sindicato, pero nosotros les mostramos los papeles que hicimos todo legal, y se iba a dar elecciones, pero salió gente que no llegó a armar una lista para presentarse que vino con una versión de que querían intervenir el sindicato”.

“Nosotros no tenemos patovicas en la puerta” dijo sobre supuestas versiones de estar “con las puertas cerradas” y agregó “se trabaja normalmente y dándole beneficios a los empleados”.

“Por primera vez vamos a ser un sindicato inscripto ante el Ministerio de Trabajo, para poder poner a nombre del gremio la casa y el camping” explicó, “hay gente mal intencionada que lo único que quiere es confundir al afiliado” sentenció, “gracias a Dios la gente se sigue acercando al gremio, a tramitar beneficios, los afiliados usan mucho al sindicato, nos tenemos que preocupar cuando la gente no viene, cuando viene quiere decir que estamos trabajando bien”.

Por último, Fernando Garrido informó respecto al aumento adquirido de este año, “el Intendente Britos (Guillermo) ha tenido que justificar el motivo del aumento tan alto, prometido en campaña y cumplido, no obstante, en octubre nos volveremos a sentar por las horas extras y el ingreso a planta permanente”.