Subsidio Social: “PAMI cubre el 100% al afiliado con vulnerabilidad socioeconómica”

La revisión y modificaciones aplicadas al subsidio social anunciada por PAMI nacional, generó controversias políticas pero por sobre todo desazón en millones de afiliados del organismo que dependen del mismo para la cobertura médica.

En diálogo con DECHIVILCOY, el titular de la UGL XXVIII del organismo, Dr. José Ferro, expresó primeramente ante el detalle de las nuevas disposiciones que “lo esencial es llevarle tranquilidad a los afiliados en todo esto, sacarle todo el aditivo político que muchas veces se utiliza baratamente para dar a conocer ciertas medidas”.

“Que el afiliado no se angustie, que el que necesita de los medicamentos les serán dados sin ningún inconveniente” enfatizó, “PAMI tiene uno de los mejores convenios en lo que a política de medicamentos se refiere en la Argentina y en el mundo”.

En este sentido informó de la existencia de un convenio con farmacias en el que se le otorga a cualquier afiliado (de cualquier condición y tipo de jubilación) “remedios que van de una cobertura del 50 al 80%, para patologías agudas y crónicas y un 100% de cobertura para medicamentos oncológicos, HIV, trasplantados e insulina”.

“En el universo de 5 millones de afiliados de PAMI, hay un porcentaje de afiliados que tienen una situación socio económica vulnerable, sin la posibilidad de comprarse los remedios necesarios para asistir a su salud, ahí es donde llega PAMI con un subsidio social, el cual da cuatro remedios gratuitos con opción a seis mediante la historia clínica” detalló Ferro, además de puntualizar que dicho subsidio se está revisando desde el organismo “por mal uso” del mismo, “su fin es general igualdad, debemos asistir a quienes necesitan de dicho subsidio” afirmó, aclarando que se han encontrado “personas con un alto poder adquisitivo que utilizan este subsidio social, pero este está destinado a las personas que tienen un haber y medio mínimo, que la jubilación es su principal sustento económico y que la compra de los medicamentos lo pone en un apriete económico, es ahí donde está PAMI para asistirlo, ahora aquellos afiliados cuya jubilación es uno de los tantos recursos económicos que tiene, esas personas no necesitan el subsidio social, lo que no implica que no tengan cobertura, con un 50 y 80% en farmacia”.

Asimismo, el profesional informó que el subsidio se renovará cada seis meses, y los requisitos básicos son: no tener medicina pre paga, más de un inmueble, más de un haber y medio mínimo de jubilación, “no tener embarcaciones ni aviones a su nombre, parece exagerado, pero pasaba, personas que sin embargo sacaban su medicamento para presión gratis a través de PAMI” enfatizó, “y si no llegase a cumplir alguno de los requisitos, pero el gasto en medicamentos es significativo, por más que tengan una jubilación superior a la estipulada, ahí va a estar PAMI con el 100%, al lado del afiliado con vulnerabilidad socioeconómica, en una forma de achicar la inequidad que hay”.

“El 100% de cobertura está destinado a gente que tiene menos ingresos, menos recursos y que el gasto de los medicamentos los pone en aprietos económicos diarios” destacó, “el organismo quiere a su vez racionalizar el uso de las herramientas que tenemos, en este caso claramente hay un mal uso y abuso en lo que es medicamentos, para mejorar otras áreas”.

Foto de portada: Dr. Ferro con Carlos Regazzoni titular de PAMI.