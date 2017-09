El pasado martes estuvo en Chivilcoy, Esteban Bullrich, candidato a senador por la provincia de Buenos Aires (Cambiemos), quién en su recorrido incluyó la visita a la escuela secundaria N°8, hecho que fuera repudiado por el gremio docente SUTEBA, el cual realizó un reclamo ante la Jefatura Regional de Educación, responsabilizando al organismo por “hacer partidismo político dentro de las escuelas, violando las normativas vigentes” dijeron y exigieron “ser coherentes con lo que ellos mismos determinan”.

En diálogo con DECHIVILCOY, Mónica Herbón señalaba que “nos acercamos a pedirle explicaciones a la Jefa Regional del motivo por el cual un candidato a senador (Esteban Bullrich Cambiemos) está recorriendo escuelas, específicamente adentro de la escuela secundaria N°8, cuando según las reglamentaciones hechas por esta misma gestión dice que no se puede hacer partidismo político dentro de las escuelas, hoy se está haciendo en Chivilcoy, violando las normativas y la responsables es la jefa regional Susana Crespi, parte de esta misma gestión”.

SUTEBA: Fuertes críticas por la visita de Bullrich a la secundaria N°8 | NOTA COMPLETA ———>> Posted by De Chivilcoy on jueves, 31 de agosto de 2017

“Estamos muy preocupados, porque lo que piden que cumplan los docentes, no lo cumplen ellos” agregó, “porque somos muy respetuosos de las normativas, del estatuto, y esta normativa específica llego el año pasado donde describe que no se puede hacer partidismo dentro de las escuelas y evidentemente Bullrich lo está haciendo, porque hoy no es el Ministro de Educación, si así fuere no tendríamos nada para decir, porque un ministro puede recorrer las escuelas pero no un candidato a senador ni a ningún puesto político”.

Por su parte, Julio Andenucci, secretario general del gremio respondió al ser consultado por la devolución del organismo que “nos dijeron que no sabían nada de lo que estaba ocurriendo, que la jefa regional no se encontraba” y agregó “con el mismo criterio nos comunicamos telefónicamente con Jefatura Distrital de Educación, quienes también quedaron azorados que un candidato a senador esté recorriendo las escuelas, acá se está violando toda norma, de un gobierno que dice ser dialoguista pero que hace lo contrario con sus acciones”.

“Lo que venimos a señalar es que el responsable político de esto es la jefatura regional” agregó Martín Barrionuevo, “pedimos coherencia, ya que ponen tanta atención de que esto se cumpla hacia abajo, con el docente que está haciendo su trabajo en el aula, y nos encontramos con este tipo de situación, es por eso que lo único que venimos a reclamar es que sean coherentes con lo que ellos mismos determinan”.