“TE INVITO A BUSCARLO, por Samantha San Romé”, en repuesta a la nota de Luis Mariano sobre el caso Maldonado

TE INVITO A BUSCARLO | Publicación pedida en repuesta a la nota de Luis María Mariano sobre el caso de Santiago Maldonado

La vida de Santiago nos importa a quienes no nos da lo mismo que estemos todxs. Nos importa a quienes somos hermanxs y sentimos el dolor del hermano de Santiago como propio; a quienes son padres y sienten la desesperación de los padres de Santiago como si no supieran dónde está su hijo; a quienes tenemos amigxs que luchan por las causas que les parecen justas y a quienes somos argentinxs y no permitimos ni el olvido ni la indiferencia ni la desmemoria porque dijimos que Nunca Más, el Estado podía desaparecer a una persona. La pregunta, Dr. Mariano, debería ser: ¿a quién no le importa?

Santiago estaba apoyando un reclamo indígena en Chubut y desapareció en un operativo represivo donde actuaron las fuerzas de seguridad. Lo sabemos porque hay fotos y videos que lo muestran allí. Lo sabemos porque hay testigos que vieron cómo lo redujeron a los golpes y se lo llevaron en un vehículo de gendarmería. Lo sabemos porque un amigo lo llamó y el teléfono estuvo mudo por un rato. Lo sabemos porque pasó un mes y no aparece.

No te conozco personalmente. Sé que sos el presidente del Partido Radical de Chivilcoy (aliado con el Pro), que tenés hijos casi de mi edad y que sos abogado, por lo que sospecho que deberías dudar de una de las primeras afirmaciones de tu nota: “el caso Maldonado se encuentra republicanamente judicializado”. Quisiera saber qué se entiende por republicano, si la propia gendarmería admitió haber recibido órdenes del Jefe de Gabinete de la Ministra, Pablo Noceti, para reprimir en Pu Lof. Qué se entiende por republicano si la propia Ministra negó que hayan participado los vehículos que comprometían a esas fuerzas y horas después lo desmintieron las imágenes. Si hasta la Comisión Internacional de Derechos Humanos intervino en el caso por la sospecha de que estamos ante un delito de lesa humanidad. Si el propio presidente no se refirió nunca a la situación hasta después de la marcha y los dirigentes de la alianza Cambiemos sólo hablan de Maldonado para estigmatizar al pueblo mapuche, para tildar de político que se debata sobre actualidad en las escuelas y para hacer quedar como violentos a los militantes y movimientos sociales.

Al encubrimiento, el ocultamiento, el silencio de los gobernantes, vos lo llamás “lapso”. “Nada anormal” para nuestra Justicia, continuás en la nota. Sentís, también, que el límite de lo “humanamente tolerable” es la “destrucción de los bienes públicos”. Bienes públicos, leí bien. No es, para vos, humanamente intolerable que ni la justicia ni los funcionarios nos digan por qué se llevaron a Santiago y qué hicieron con él. No es intolerable el racismo que se leyó en estos días cuando hablaban de los pueblos originarios ni el odio que se desparrama gratuitamente ni que estemos contando los días con un nudo en la garganta porque falta un pibe de veintiocho años. Podemos tolerar que policías vestidos de civiles se pongan unos chalecos y se lleven más de treinta detenidxs, podemos tolerar que les peguen con palos, que golpeen a mujeres y que cuando toda la movilización estaba desconcentrando la Plaza se llene de camiones hidrantes, que lxs pibxs y periodistas pasen una o dos noches presxs sin pruebas, que algunas mujeres hayan denunciado que les hicieron sacar la ropa, lxs amenazaron con que digan sus nombres porque si no “les va a pasar como a Maldonado” y les retuvieron sus pertenencias. De hecho, ninguno de los treinta fueron los que comenzaron los incidentes y los que se ven (se pueden buscar las imágenes) fogoneando los hechos no fueron identificados. Pero lo que no podemos tolerar, para vos, es que ese grupo de personas de las cuales hay muchos motivos para sospechar que estaban infiltrados, prendan fuego algunos conteiner de basura. Lo que no podemos tolerar es que se pinten las paredes del Cabildo donde se declaró el Primer Gobierno Patrio de los argentinos, pero quien hoy es el Presidente no supo contestarle a un periodista qué pasó el 25 de Mayo y se disculpó ante el Rey de España por ser independientes.

En mis años de estudiante, Clarín era sólo un diario y los periodistas eran transmisores de una verdad incuestionable y objetiva. La historia era un manual escrito con “neutralidad” que llamaba al genocidio indígena “la campaña al desierto”, al Presidente Perón –quien más escuelas hizo en la historia, como niega tu nota- elegido por su pueblo democráticamente tres veces, le decían “dictador” y a la dictadura militar, “Proceso de Reorganización Nacional”. Después entendí que los saberes no son neutrales. Ya dijo Paulo Freire que los conocimientos dominantes son los de las clases dominantes y el único adoctrinamiento es el ocultamiento, el miedo y el silencio. Huellas de la dictadura que lamentablemente quedaron en tu generación porque nosotros no tenemos miedo y estamos cansados de verdades sin opinión porque no son apolíticas, son un camuflaje. Ni usted ni sus hijxs ni nadie recibe ninguna información neutral, no por el accionar de algún docente, sino porque no existe. La única información neutral es que Santiago no está y que nadie puede pensar libremente si no se lo pregunta.

La primera vez que fui a una movilización fue para un 24 de Marzo. Desde ese día voy a todas las movilizaciones sobre derechos humanos, de género, reclamos de trabajadores. A veces porque ganamos derechos, a veces por miedo a perderlos. Nunca vi violencia aunque sé que algunas veces, grupos minoritarios hacen algún disturbio y siempre presencié cómo algunos compañeros/as, alertan que “nadie bardee” porque a la Plaza vamos con amor –aún cuando nos desaparecen a uno-. Decís que “parecen malditas las concentraciones de estos grupos”. Sí, cuando las televisa TN. Decís que “el funcionamiento intelectual está ausente” porque la izquierda, los sindicalistas y el kirchnerismo, sólo saben pintar paredes para visibilizarse. Me pregunto: ¿querés decir que el único inteligente sos vos? ¿Que los únicos inteligentes son “ustedes”? ¿O estás, en este punto, reproduciendo el discurso de civilización y barbarie? Te invito a que te sumerjas en alguna movilización. A que te animes a sentir el calor de un pueblo gritando Viva la Patria mientras se esconde el sol detrás del Cabildo, a que te identifiques con el que no conocés y hasta tengas ganas de darle un abrazo, que le cedas el lugar a una madre con el cochecito para que avance primero, a que le saques una foto a un niño en los hombros de su padre. También, y hoy sobre todo, a que se te congele como a nosotros/as la sangre cuando junto a miles de personas decimos:

Santiago Maldonado ¡Presente! Ahora y siempre.

Y te invito a buscarlo.

Samantha San Romé

