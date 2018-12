Thelma Fardín denunció por violación a Juan Darthés

DENUNCIA POR VIOLACIÓN

La ex actriz de Patito Feo hizo un conmovedor relato sobre cómo fue ultrajada, y acusó al actor.

Tras el anuncio de la conferencia de prensa del colectivo Actrices Argentinas, el ambiente artístico quedó convulsionado y conmocionado. Finalmente, y con al apoyo de un grupo numeroso de artistas, se confirmó la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthes.

El episodio habría ocurrido en Nicaragua, durante una gira del elenco de Patito Feo. Thelma lo relató en un conmovedor video: “Durante nueve años mantuve en silencio lo que me pasó hasta que otra chica lo denunció.

En 2009 tenía 16 años, y el único actor adulto que viajaba en el grupo tenía 45 años. Una noche él me besó el cuello, me tocó, y me llevó la mano para que sintiera su erección. “Mirá como me ponés”, me dijo. Después, me metió los dedos y me hizo sexo oral. Gracias a que alguien habló, yo pude salir de esa habitación”.

El nombre de Darthés comenzó a tomar fuerza luego de que Ana Rosenfeld, la abogada que lo representaba en la demanda por calumnias e injurias contra Calu Rivero, anunció que renunciaba a ser su defensora. [Fuente: Exitoína]