Tres años de gestión en Cultura. La vida real responde con actos

El 9 de diciembre el Dr. Adrián Vila cumplió 3 años de gestión en la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Chivilcoy.

Por Adrián Vila



El 9 de diciembre cumplimos 3 años de gestión en la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Chivilcoy. Cuando Guillermo Britos me ofreció la responsabilidad de asumir tal cargo, algunas voces me aconsejaban no emprender la tarea: “no vas a poder hacer nada, no te van a dejar”; “vas a formar parte de una administración que va a cercenar derechos”. Las fechas sirven para que podamos, entre otras cosas, hacer inventario, elaborar nuevas estrategias e informar a los chivilcoyanos en qué labores estamos, en qué se invierte el dinero de sus impuestos. Y nos gustaría destacar algunas de las actividades realizadas que funcionan, a su vez, como ejes de política cultural y educativa que implementamos.

• Ediciones cartoneras colectivas (con participación de estudiantes de todos los niveles educativos, profesores, artistas, vecinos, autoridades).

• 20 nuevos títulos en el catálogo de la Editorial Municipal desde el 9/12/15. Incorporados por los premios de los distintos concursos y por reconocimiento a calidad de las obras editadas.

• Noche de los Museos. Eventos en distintos museos, sedes de las sociedades tradicionales e instituciones educativas: Escuela de Artes Visuales, Encuentro por las Artes, Parroquia San Pedro, Asociación Francesa, Museo Escolar, Complejo Histórico, M. Pompeo Boggio.

• Pompeo No Duerme. Evento de cierre de programación del M. Pompeo Boggio: actividades artísticas (música en vivo y música de dj’s).

• 19 muestras de artes plásticas en Pompeo Boggio y de historia local y artes plásticas en Complejo Histórico.

• Feria del Libro Municipal. Evento ampliado a la participación de agrupaciones de escritores y de libreros y de editores, con incorporación de actividades musicales, teatrales, educativas, tecnológicas

• Parque Cielos del Sur. Sostenimiento de sus instalaciones, ampliación de las actividades e incorporación de actividades artísticas (musicales, teatrales) a su programación.

• Muestra de Artes Plásticas de Dibujo y Pintura para Jóvenes y Niños. Cerca de 1000 trabajos de los estudiantes de todos los niveles escolares de la ciudad expuestos en una gran muestra no competitiva en el M. Pompeo Boggio.

• Salón de Octubre. Recuperación del salón con adquisición de artes plásticas (convocatoria a concurso y evaluación mediante jurado externo). Adquisición de las obras ganadoras e incorporación al patrimonio del M. Pompeo Boggio.

• Programa de corsos barriales y en pueblos de campaña. Fortalecimiento de la participación de clubes y delegaciones municipales, batucadas y agrupaciones murgueras y entidades barriales en la organización de corsos populares.

• Programa de centros tradicionalistas. Programación artística sostenida con contratación de músicos y equipos de sonido para dichas entidades.

• Programa Taller de Cultura (clases y conferencias de artistas, intelectuales, funcionarios universitarios, desarrollando temas de incumbencia académica en instituciones locales).

• Mejoramiento y ampliación de la infraestructura y programación del Parque Cielos del Sur y de las Jornadas PROCIENCIA.

• Sostenimiento y ampliación del Programa Rincones de Lectura. Narraciones en Centro Complementario Varela, CAPS “San José”, “Sur”, “Unión”, “San Donato”, en Servicios de Kinesiología, Pediatría y Quimioterapia del Hospital Municipal; ANSES, RENAPER, Complejo Histórico, M. Pompeo Boggio, CIC Barrio Sur.

• Programa de Cine y teatro en barrios y localidades de campaña.

• Coros Polifónico e Infantil.

• Colaboración en la gestión y programación de las actividades organizadas por el Festival Internacional de Cine “Raíces” –autogestionario.

• Colaboración en la gestión y programación de actividades del Festival Chivilcoy Teatrero. Evento autogestionado por las distintas compañías de teatro independiente, con programación teatral gratuita durante 4 días en salas de la ciudad.

• Colaboración en la gestión y programación de actividades organizadas por la Fotogalería 22.

• En el Centro Universitario Chivilcoy durante 2018 se contó con una inscripción récord y más de 1000 alumnos tuvieron la posibilidad de estudiar y recibirse en Chivilcoy. En 2019 se podrán cursar las Tecnicaturas en Programación de Computadores (UNLZ); en Higiene y Seguridad en el trabajo (UTN); en Bromatología y Medio ambiente (UTN); Superior Universitaria en Construcciones (UNLZ); las Diplomaturas en Organización de eventos (UNTREF) y en Diseño de interiores (CUCH); y el CBC de todas las carreras (UBA). Además, la Tecnicatura en Administración de Recursos Humanos (ESSS); Trabajo Social (ESSS); los cursos de Extensión Universitaria en Formación para emprendedores; de Liquidación de sueldos; de Nociones básicas tributarias; de Programación de videojuegos; de AUTOCAD; de Illustrator; de idiomas; de Apicultura; y en Formación Pre-universitaria: Matemática, técnicas de estudio y orientación vocacional.

• Jardines de Infantes Municipales República de Venezuela y Camilo Latapié. Mejoramiento y ampliación edilicia, con acceso de niños desde nivel maternal (45 días). En ambos se incorporó la enseñanza de inglés, ejercicio físico y robótica. En Jardín Latapié además se realiza práctica de huerta.

• CEC “Florencio Varela”. Se da educación complementaria (a la habitual ayuda escolar se sumaron Matemáticas, música, robótica y actividades plásticas) a la asistencia escolar y hoy posee casi 300 alumnos. Se ha incorporado el nivel maternal aceptando niños desde 45 días.

• Asistencia a escuelas con el Fondo Educativo provincial y con recursos municipales. Se cumple estrictamente lo requerido en la reglamentación del Fondo Educativo provincial respetando y ampliando el porcentaje asignado a reparación y ampliación de escuelas del ámbito provincial. Los proyectos se elaboran por medio del Consejo Escolar y Asociaciones Cooperadoras de las escuelas provinciales.

• 2.400 alumnos de los niveles primario, secundario, terciario y universitario becarios del Plan de Becas Municipales.

Trabajar en políticas culturales es una forma de intervenir en lo social, en el futuro de la sociedad. Ojalá que estemos aportando con el equipo que trabaja todos los días en Cultura y en Educación para una sociedad chivilcoyana más integrada, democrática y solidaria. Ojalá que estemos cambiando la calidad de vida de muchos de los chivilcoyanos.