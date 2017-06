Tres hombres en una camioneta habrían intentado abordar a una adolescente

Una adolescente de 17 años fue acosada por tres hombres en una camioneta -el pasado viernes- mientras aguardaba que sus hermanitas arribaran en el micro escolar. El vehículo siguió a la joven por tres cuadras, mientras que el hombre que iba en el asiento de atrás intento abrir la puerta, desistiendo de la maniobra al advertir que realizaba un llamado con su celular. Junto a su mamá realizó la denuncia. La Policía comunal investiga el hecho.

La adolescente se encontraba aguardando la llegada de sus hermanitas que arribaban desde la guardería escolar en micro, sobre la calle 80 a metros de la avenida Güemes, alrededor de las 16,20hs del pasado viernes 9 de junio, cuando tres individuos en una camioneta doble cabina (con un carro detrás) que circulaba por la avenida, frena bruscamente delante de la joven, la cual atemorizada, comienza a caminar siendo seguida por el vehículo, mientras uno de sus ocupantes se aprestaba a abrir una de las puertas traseras del mismo, maniobra que fue abortada rápidamente cuando advirtieron que la joven tomaba su teléfono celular y realizaba un llamado.

En diálogo con DECHIVILCOY, Mirna Puorto la mamá de la adolescente narraba la situación vivida por su hija Guadalupe, “le quisieron agarrar la mochila” dice que le alertó uno de sus hijos, “pero no fue así, la quisieron agarrar a ella”.

Minutos antes de las 16.20hs del viernes, su hija de 17 años se encontraba cerca a la parada de colectivos sobre la avenida Güemes (por la calle 80), cuando “ve como una camioneta que venía a velocidad del otro lado del boulevard, la cual, al verla a ella parada, hace una maniobra brusca, cruza la avenida y se le frena enfrente y ve como la persona que iba atrás hace la maniobra de querer abrir la puerta”.

“En ese momento, ella cruza y sigue caminando de la vereda de enfrente” prosigue, “la camioneta se queda por la misma mano, siguiéndola despacito, hablando entre ellos”, luego la joven toma su celular y llama a su papá “mi marido se fue a toda velocidad, al llegar a la esquina donde hay un obrador, casi a los 200 metros ella ve otra camioneta y se acerca, entonces esta gente desiste”.

El papá de la joven se acercó al centro de monitoreo municipal “siguieron la camioneta hasta el lado del Hospital, porque reconoció la camioneta, pero no se pudo tomar la patente” y agregó “era una camioneta doble cabina, una 4×4, pero mi hija no se acuerda la marca, la describió como de gente que viene de trabajar, del lado de la ruta, con un carrito playo detrás sin nada adentro. También pudo ver que la persona que venía en la parte de atrás llevaba un gorrito con una franja roja”.

“Cuando nos tomaron la denuncia, le preguntaron si ella podría reconocer a esos hombres y dijo que no, pero que a la camioneta sí” dice Mirna, “seguro que no eran profesionales, sino estaríamos hablando de otra cosa, vieron la ocasión, la vieron sola parada y han querido hacer algo y desistieron porque vieron que agarró el celular”.

“Ahora dice que no sale más, está con miedo” se lamenta, “está mal al igual que yo que tengo miedo a que vaya a hacer mandados sola”.

Cabe destacar que la joven acompañada por su madre, realizó la denuncia correspondiente ante la Comisaría Primera de Chivilcoy, “lamentablemente la primera vez que fuimos el mismo viernes, la persona que atendía no nos quiso tomar la denuncia porque dijo que no le habían hecho nada. No le dio importancia, al otro día me llamó el Comisario y me tomó la denuncia formal” puntualizó.

“Podría estar en este momento pidiendo que busquen a mi hija” sentenció, “no quiero poner mal a nadie, ni que se genere una psicosis, pero tenemos que cuidar entre todos a nuestros hijos, Chivilcoy ya es una ciudad grande” y agregó “mi hija tuvo buen reflejo y llamó por teléfono a su papá, tenemos que tener mucho más cuidado”.

Denuncia policial

Al ser consultado en la mañana de hoy, el Comisario Joselino Báez, informó que “específicamente no se ha podido determinar ningún delito, no obstante, se tomó la declaración a la niña asistida por su mamá”.

“Ella nos cuenta que el día viernes en horas de la tarde, en circunstancias en las que se encontraba en inmediaciones de la Avenida Güemes y calle 80, detiene la marcha una camioneta con tres personas en su interior, y observa que una de ellas, sentada del lado de atrás, intenta abrir la puerta, no se baja. Obviamente se sintió atemorizada, se corre del lugar y da aviso a sus familiares” describió el jefe comunal, quién puntualizó que “se dio intervención a la Ayudantía Fiscal y se está investigando”.