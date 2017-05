Un auto impactó violentamente sobre la parte trasera de una camioneta [ACTUALIZACIÓN]

Cerca de las 19,30hs de hoy, un automóvil que circulaba por la calle Pueyrredón, por causas que se tratan de establecer, impacta violentamente al llegar a la intersección de Vicente López, contra la parte trasera de una camioneta que venía circulando por dicha calle. Los ocupantes del automóvil, un hombre y una mujer, debieron ser trasladados al Hospital Municipal con lesiones de carácter leves.

Por razones que se trata de establecer, un automóvil, Ford Fiesta gris (EEF 692) conducido por Alcides Luis Mangino, acompañado por Amabelia Centurión, circulaba sobre la calle Pueyrredón, e impacta violentamente sobre el lateral izquierdo de una camioneta Ford Ranger gris (IXE 594) conducida por Emiliano Miserere, quién venía circulando por la calle Vicente López, “iba a buscar a mi señora” comentó a DECHIVILCOY Miserere, “cuando dos personas mayores me chocaron la rueda de atrás, no escuche nada, ni los vi, no hubo frenada ni nada, porque no los vi” aseguró.

“Me chocaron, la camioneta giró y el hombre siguió acelerando” indicó “por suerte fue un susto nada más, las dos personas están bien, se les activaron los airbags”

Intervinieron en el siniestro, policía comunal, servicio de emergencias del 107 y una dotación de bomberos a cargo del 2do. Jefe Matías Cavallero, quienes realizaron trabajos de prevención de incendio y aseguraron el área. Asimismo movieron el auto para atrás debido a que se encontraba sobre la columna del cartel indicador de las calles, para que el conductor del mismo pudiera descender por sus propios medios.

