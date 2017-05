Una multitud se aglutinó para repudiar el fallo del 2×1 de la Corte Suprema

En consonancia con la convocatoria nacional, una multitud de vecinos se concentró en el Monumento a los Fundadores de la Plaza 25 de Mayo para repudiar el fallo del 2×1 en el que la Corte Suprema de la Nación en beneficio del condenado por delitos de lesa humanidad, Luis Muiña. Bajo el lema “Nunca Más” se replicó en diferentes plazas de las ciudades del país.

Puntualmente a las 18hs, se fueron concentrando en la Plaza Principal de Chivilcoy, agrupaciones políticas, sociales, culturales y estudiantiles, como así también artistas, referentes vecinales y vecinos con sus familias, quienes oportunamente realizaron una marcha alrededor de la Plaza, para visibilizar el repudio de la sociedad local al fallo de la Corte Suprema.

En diálogo con DECHIVILCOY, Ricardo Falótico, referente de la Agrupación Política Brote, enfatizaba la importancia del “repudio a estos genocidas” y agregó “prohibido olvidar, porque tenemos memoria, porque sabemos la verdad y el pueblo hace justicia”.

“Convivir con nuestros asesinos no es la opción” prosiguió, “esto es un claro retroceso de la Democracia y de los derechos adquiridos. El pueblo ya no se calla más, no se esperaban esta reacción”.

En primera persona

Gabriela Korsunsky es hermana de Eduardo Sergio Korsunsky, desaparecido en San Nicolás el 4 de agosto de 1975 “estamos pasmados, no se puede creer, que esto siga sucediendo después de todo lo que se había conseguido en el marco de los Derechos Humanos (DD.HH) en nuestro país, fuimos ejemplo en todo el mundo por el juzgamiento de los genocidas y hoy por hoy estamos acá presentes para evitar que estos genocidas vuelvan a quedar sueltos”.

“Para que Nunca Más se repita lo que pasó en una etapa tan dura y triste de nuestro país” prosigue, “heridas que no cierran, que abiertas nos acompañan a lo largo de nuestra vida”.

Al ser consultada por la argumentación de “la división de poderes”, Gabriela señaló que “esto trasciende todo aquello que podamos enmarcar partidariamente y políticamente. Tiene que ver con la sociedad de en sí, con algo que nos ocurrió y no se puede olvidar”.

“Hay que sostener la memoria para que esto no se repita Nunca Más” disparó, “es ajeno a cualquier división de poderes, pienso que la Justicia –qué había sentado un precedente- debería seguir en la misma línea y tesitura”.

“Madres que fueron despojadas de sus hijos, hijos que la sociedad sigue buscando, nietos que son buscados por sus Abuelas, con el deseo de ser recuperados, necesidad de la sociedad toda, para curar un poco todo esto”.

“No puedo dar una opinión, porque consideré estar en un lugar, como familiares, es una deuda pendiente, no puedo dar una opinión política al respecto, porque prevalece que siempre soy la hermana de un desaparecido” finalizó al ser consultada por su opinión respecto a la determinación del Gobierno Nacional.

¿Quién es Luis Muiña?

El predio del Hospital Posadas fue ocupado por fuerzas militares (Ejército y Fuerza Aérea) y policiales el 28 de marzo de 1976. Treinta de sus empleados fueron secuestrados: por lo menos once de ellos nunca volvieron a aparecer. Más de 150 fueron despedidos.

Luis Muiña, de 61 años, un represor civil que revistó en ese centro clandestino de detención fue beneficiado por la Corte Suprema con el 2 x 1. Había sido condenado en 2011 a 13 años de prisión por secuestro y torturas durante su estadía en ese hospital del oeste del Gran Buenos Aires.