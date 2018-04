Victoria Ocampo. Cupo Laboral Trans: “Acá hay una ordenanza aprobada por unanimidad y se debe cumplir”

[VIDEO] La agenda del Consultorio de la Diversidad de Chivilcoy tiene la mirada puesta en la plena implementación y en el cumplimiento de la Ley de Cupo Laboral Trans, la cual fue impulsada en Chivilcoy por el colectivo LGBT hace más de dos años, y aprobada por unanimidad en noviembre de 2016. Ante esta situación, en diálogo con DECHIVILCOY, la referente de ATTTA Chivilcoy y del Consultorio de la Diversidad, Victoria Ocampo, denunció el incumplimiento de la Ley y exigió una respuesta del gobierno municipal.

“En este momento no se está llevando a cabo, el Cupo Laboral Trans está siendo incumplido, en lo que fue el 2017 entraron dos personas, en marzo entro la primera persona Trans al Municipio y en octubre entro la segunda persona Trans, pero con Hernán Besso, quien siempre nos atendió correctamente, predispuesto al dialogo y demás, en su momento habíamos pautado que fueran tres personas, la tercera persona que iba a entrar en noviembre del año pasado nunca entró”, manifestó Victoria Ocampo.

Cabe destacar que la Ley de la Provincia de Buenos Aires Nº14783 de Cupo Laboral para personas Travestis, Transexuales y Transgéneros, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires en diciembre de 2015, otorga que, del total del personal municipal, el 1% tiene que ser ocupado por personal Trans, es decir, que de acuerdo a la cantidad de personal municipal que hay en Chivilcoy, 17 personas Trans deberían completar ese 1%, el cual se divide su ingreso en un 25% por año, es decir, cuatro ingresantes al Cupo Laboral por año aproximadamente.

En este marco, Victoria Ocampo expresó que “nos alarma porque no se cumplió todavía durante el 2017, mucho menos vamos a poder trabajar sobre el 2018. En el año 2017 tendrían que haber ingresado tres personas y de las tres ingresaron dos, y tenemos una lista de espera de compañeras y compañeros Trans de diez personas como mínimo, esperando para tener su empleo registrado. Pero si seguimos ingresando de a dos personas por año, vamos a tener 5 años por delante para ingresar el total del colectivo Trans que estamos teniendo la problemática de la falta de trabajo registrado”.

Más tarde informó que “estamos teniendo varias reuniones. Cada 15 días vamos y golpeamos la puerta, con el cambio de gestión Hernán Besso dejo de estar en la Dirección de Personal e ingreso Sergio Gonzáles Padilla, nos presentamos con él, le llevamos el anteproyecto y la ordenanza ya aprobada, lo pusimos en conocimiento de esta ordenanza que él dijo no saber de qué se trataba, y cada 15 días nos reunimos con él, pero no tenemos ningún tipo de respuesta”.

Además reveló que “también nos reunimos con la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Claudia Bogliolo, planteando esta situación; y también nos hemos reunido con Matías Muho, Coordinador de Gobierno, tuvimos una charla con él y nos ofreció talleres de aprendizajes y cooperativas de trabajo, pero antes que los talleres necesitamos el trabajo”, y en este sentido sentenció: “una compañera/compañero que está en un estado vulnerable y que no tiene un ingreso mensual, su cabeza no está para pensar en un taller y lo que exigimos y pedimos es el trabajo, las capacitaciones bienvenidas sean, pero primero necesitamos el trabajo”.

Asimismo, con respecto al discurso del intendente, Guillermo Britos, efectuado durante la apertura de las sesiones ordinarias, Victoria opinó: “nosotras estuvimos en la apertura, escuchamos el discurso del señor intendente, él dijo que se va a continuar con el Cupo Laboral Trans según los puestos disponibles que haya, pero que pasa si no hay vacantes durante todo este año y el año que viene ¿nuestro colectivo queda sin trabajo?”, y luego agregó que “tenemos una compañera en la ruta ejerciendo el trabajo de la prostitución porque no tiene otra salida, y esta compañera corre peligro su vida a diario, entonces ¿Qué tenemos que esperar, que la maten y después solucionamos el problema?”.

En este aspecto destacó que “nos preocupa muchísimo porque tenemos personas que están totalmente vulneradas y el estado es responsable de garantizar que se nos brinde el trabajo, como acá hay una ordenanza aprobada por unanimidad y se debe cumplir. O sea, el año pasado, de tres, fueron dos persona, este año deberían ser mínimo cuatro personas ¿Qué le puede costar al Municipio ingresar a cuatro personas Trans? ¿Qué tanto se va a ir afuera del presupuesto?”.

“Apelamos a las personas que tienen el poder de decisión a que se pongan realmente una mano en el corazón, nuestro colectivo muere a los 35 años, quienes no, realmente somos sobrevivientes a un sistema que nos ha expulsado históricamente. No es que pedimos el beneficio de tener un trabajo por el solo hecho de ser Trans, es por toda una historia que venimos llevando y que nuestro colectivo muere a los 35 años por no tener acceso a la salud, al trabajo registrado, a una obra social ni aportes jubilatorios, no tenemos absolutamente nada”, enfatizó Ocampo.

Por último, hizo hincapié en que “apostar al Cupo Laboral es alargar la vida de las personas Trans, un colectivo que fue históricamente vulnerado por la historia argentina. Por eso apelamos a la conciencia de las personas que tengan el poder de decisión, y también a pensar que por 3 o 4 personas más no se les va a ir el presupuesto a ningún lado, porque no pedimos puestos jerárquicos, pedimos empleo”, y seguidamente concluyó: “la persona que va a ingresar el municipio va a ingresar con un contrato temporario 6, las dos personas que ingresaron fueron con un temporario 6 y les cambio la vida, y queremos que siga cambiándole la vida a todos y todas las compañeras Trans que hasta el momento el estado no se está haciendo responsable”.

Texto de la Ordenanza aprobado el 10 de noviembre de 2016 (click para ampliar)