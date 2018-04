Vidal anunció el cierre de paritarias con gremios estatales e informó que se depositará un 5% de aumento a los docentes como adelanto.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció hoy el cierre de la paritaria con los gremios estatales y pidió a los sindicatos docentes dejar “las discusiones obvias, inútiles, que no nos llevan a ningún mejor lugar” y rever el rechazo a una propuesta que ofrece “un 18,3 por ciento de incremento salarial”, al tiempo que anunció el depósito de un 5% de aumento como adelanto de paritarias.

Precisó que “más del 50 por ciento de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires tienen su paritaria acordada, y eso les va a llevar mucha tranquilidad: un aumento del 15 por ciento que se va a pagar en tres tramos (7 por ciento, 4 por ciento y 4 por ciento), más un plus por presentismo a pagar en tres cuotas de mil pesos, un reconocimiento al que hace un esfuerzo y no falta en todo el año”.

Respecto de los docentes, aseguró que hoy se presentó la sexta propuesta de incremento salarial, que también fue rechazada: un 15 por ciento a pagar en tres tramos -uno retroactivo al mes de enero del 7 por ciento, dos del 4 por ciento en mayo y septiembre- más una cláusula de revisión, un plus por presentismo de hasta seis mil pesos y un incremento del 57 por ciento en concepto de material didáctico.

Según la gobernadora, “un docente que estaba cobrando 24.659 pesos pasaria a cobrar 29.183 pesos. Eso equivale a un 18,3 por ciento de aumento. Esa es la oferta real, además del compromiso del equipo de gobierno de una cláusula de revisión en octubre”.

Durante una conferencia ofrecida en la Casa de Gobierno, en la ciudad de La Plata, Vidal afirmó que “vamos a seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo” para alcanzar un acuerdo paritario con los maestros y garantizó a los padres que “vamos a trabajar para que todas las escuelas estén abiertas mañana, con los comedores funcionando para todos los chicos que los necesiten”, a pesar del paro dispuesto por los gremios del sector educativo.

Acompañada por sus ministros de Economía, Hernán Lacunza; de Trabajo, Marcelo Villegas; y de Asuntos Públicos, Federico Suárez; y por el Director General de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny; la gobernadora indicó que “estamos dando muchas peleas. El centro del sistema educativo son los chicos; la responsabilidad de que ellos aprendan y tengan una oportunidad en el futuro es de los adultos, de todos los adultos: los docentes, los padres, los gobiernos, los dirigentes gremiales”.

Vidal recordó que, el año pasado, “los 17 días de paro no beneficiaron a nadie, sólo perjudicaron a los chicos”, y exhortó a los sindicatos del sector de la educación rever su postura y la medida de fuerza de mañana: “Dejemos discusiones obvias, inútiles, que no nos llevan a ningún mejor lugar y trabajemos por los desafíos que nos llevan adelante, entre todos”.

“Es una propuesta que podemos cumplir, como hemos cumplido con nuestra palabra en cada paritaria. Nuestra administración no quiere nunca más una Provincia donde no haya plata para pagar salarios y aguinaldos porque se dieron aumentos irresponsables que se sabía que no se podían pagar, como sucedió en el pasado”, añadió.

Vidal advirtió que “las discusiones alrededor de la educación en la Provincia no pueden ser sólo en febrero, a contrarreloj del inicio de clases, poniendo a los chicos en el medio y sólo considerando la cuestión salarial”, y resaltó que “el presentismo no es un castigo al que se enferma, al que tiene que cuidar un hijo o al que tiene licencia por maternidad, sino un límite a los abusos de licencia y un mensaje a la enorme mayoría de los docentes que todos los días se esfuerzan por ir a trabajar, que priorizan a los chicos porque no todo da lo mismo”.