[VIDEO] Autores ignorados queman varios contenedores de basura

En la madrugada del jueves, autores ignorados quemaron varios contenedores de la calle 106 entre Lavalle y Pinto de nuestra ciudad, “queremos más seguridad de noche” señalan algunos vecinos.

En diálogo con DECHILCOY Stella Maris Cajales -vecina que vive en la esquina de calle 106 y Lavalle, indicaba acerca de este hecho vandálico, “anoche cerca de las 4,20 de la mañana empezaron a prender todos los contenedores de la cuadra, y no se con que motivo” se lamenta.

“Esto pasó a ser tierra de nadie” enfatiza, “pasan dos policías durante el día, pero eso no sirve, porque el problema es la noche. Nosotros nos cuidamos mutuamente entre vecinos. A mí me entraron hace poco y me robaron. Acá se meten en la estación porque está totalmente oscuro, hace treinta años que vivo acá y nunca estuvo tan oscuro como ahora”.

“Pasaron corriendo” describió acerca del hecho puntual, “tenemos la ventana de la habitación y mi marido se levantó enseguida porqué el perro “toreaba” pero no lo pudo apagar, se prendió enseguida”.

Al ser consultada si pudo visualizar a alguno de los responsables, respondió que no, “no vimos a nadie, pero seguro que eran más de tres o cuatro por lo que pudimos escuchar”.

“Queremos seguridad” puntualiza Stella, “a la noche no queda nadie, hace poco encontré un chico encapuchado sentado en mi tapial, después de que me robaron”.

Cabe destacar que uno de los vecinos de la esquina de la calle Lavalle, aportó material fílmico de una cámara de seguridad, “material que está sujeto a la investigación” informó a este medio, el Comisario Joselino Báez al contactarlo. La policía comunal concurrió al lugar al ser notificados por los medios de comunicación, ya que los vecinos no alertaron de la situación mediante el servicio de emergencias.

Asimismo, en la mañana de ayer, fueron repuestos algunos de los contenedores a través del Muncipio.