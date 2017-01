[VIDEO] Britos: “De ninguna manera los chivilcoyanos nos vamos a hacer cargo de una mala decisión o de un apresuramiento”

En el marco del reclamo al Municipio de Chivilcoy, por parte de la Empresa Frontera S.A., por una suma cercana a los 174 millones, por la venta frustrada de una parcela del Parque Industrial en el año 2014, el Intendente Municipal Guillermo Britos llevó tranquilidad a la comunidad diciendo “es una situación totalmente irregular” e informó que la entrega provisoria supuestamente la dieron funcionarios del momento (ex Intendente Speranza y ex Secretario Producción Cadavid). Asimismo confirmó que dicha parcela está destinada según informe de autoridades del Parque Industrial “para uso común” siendo imposible su venta, la cual está certificado que nunca se llevó a cabo.

En diálogo con DECHIVILCOY, en la mañana de hoy, el jefe comunal, destacó “en principio hay que llevarle tranquilidad a los chivilcoyanos que este Municipio, a través de la Dra. La Ruina -Asuntos Legales-, va a defender esta situación que entendemos totalmente irregular, por un supuesto perjuicio que manifiesta haber tenido la empresa de 2 millones de pesos que tuvo que gastar en un predio que le entregaron provisoriamente y que está certificado que nunca se les vendió” y puntualizó que “de ninguna manera uno podría gastar donde no compró”.

“Tendrán que explicar los funcionarios de ese momento si es real que se les hizo esta entrega provisoria y por qué se hizo” prosiguió, “hablamos con las autoridades del Parque Industrial; Jorge Ballerini (presidente) y toda la Comisión, y este es un predio que nunca podría haberse vendido ya que es exclusivamente para uso común”.

“Pero al no realizarse la venta futura, creo que el mayor error que comete el Municipio es no recuperar inmediatamente este terreno, cuando se cayó la venta” argumentó y señaló respecto a los motivos que “es conocimiento público en Chivilcoy ya que lo han dicho funcionarios nacionales en los medios. Quienes han decidido que no se hagan los durmientes en la Empresa Frontera han sido funcionarios nacionales que escapan a Chivilcoy y que no tienen ninguna responsabilidad por el Municipio, entonces, creo que deberán orientar el juicio o el reclamo hacia el Gobierno Nacional y nosotros defenderemos nuestra postura” ampliaba el Intendente.

Más adelante, en la entrevista, Britos manifiesta “la supuesta entrega provisoria, y digo supuesta porque habría que ver si está firmada por esos funcionarios o no, está firmada por Speranza (Darío) y por Cadavid (Carlos) y también ellos (la empresa) presentan una nota firmada por el Dr. Franetovich en los medios donde dice que no van a hacer los durmientes; el Dr. Franetovich en esos momentos no era funcionario municipal, por lo cual el Municipio sobre eso no tiene ninguna responsabilidad”.