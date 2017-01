[VIDEO] Elecciones Municipales: Fue presentada la lista que encabezan Mario Lara y Leandro Gerona

Mario Lara y Leandro Gerona, empleados municipales del área de Salud, presentaron la lista que encabezan con vistas a las elecciones próximas del mes de junio en el Sindicato de Empleados Municipales.

En diálogo con DECHIVILCOY, los referentes de la flamante lista destacaron la necesidad de “trabajar desde más cerca junto a los compañeros municipales”.

“Hemos decidido presentarnos a las elecciones que serán en el mes de junio” especificó Lara, candidato a secretario general, “junto a un grupo de compañeros, gente joven y con ganas de trabajar”.

Además, explicó al ser consultado por las razones puntuales de participar de las elecciones gremiales que “no estamos de acuerdo con muchas cosas que se están haciendo en el sindicato actualmente” y agregó que han realizado diferentes consultas en distintas áreas municipales, “hemos escuchado las inquietudes, sumado a que no coincidimos con la forma de trabajar del gremio actualmente, es que decidimos armar una lista y presentarnos a elecciones para mejorar la situación de los empleados municipales que es el pedido en común de todas las áreas”.

Cabe destacar que actualmente la Comisión Directiva está liderada por Ángel “Pelé” García (secretario general) desde hace cuatro años y Fernando Garrido (secretario adjunto) desde hace cuatro y cuatro anteriores como secretario general, quienes obtuvieron el triunfo en el año 2013 bajo la Lista Verde.

Asimismo, recientemente, otro grupo de municipales encabezados por Susana Caminos y Gabriel Calandra hicieron una presentación ante el gremio para que expida información acerca de los balances generales del mismo, como así también la situación actual de ciertos bienes y la tramitación de la personería jurídica. Si bien no han realizado ninguna presentación pública al respecto, mucho se especula de una posible conformación de lista por parte de dicho grupo.

Por último, se suma una última posibilidad, la cual se cimenta en comentarios de pasillo y que tienen a Fernando Garrido como posible impulsor, si es que desde la comisión actual se decide no presentar fórmula para este próximo mes de junio.

Mario Lara, actualmente es chófer de ambulancia del Hospital Municipal y cuenta con diecisiete años de antigüedad como empleado, diez en el corralón (planta de pavimento) y Leandro Gerona se desempeña como enfermero en el nosocomio local. Este último manifestó estar “muy interesado en cuestiones gremiales” y enfatizó “no estamos de acuerdo en muchas cosas con el actual sindicato” y agregó “los compañeros nos remarcan la ausencia de la actual dirigencia”.

“Les pedimos a todos los compañeros que no tengan paciencia, que no se desafilen, que las elecciones son en el mes de junio” puntualizó Gerona, quién aclaró que “en estas últimas semanas llegaron once desafiliaciones de Moquehuá, del Hospital”.

En este sentido, y en el marco de los reclamos del área de salud, el candidato a secretario adjunto indicó “es un área muy compleja y sensible, porqué están los profesionales médicos, médicos, enfermeros y muchísimo personal que trabaja en los distintos centros de salud”.

Al ser consultado por las repercusiones en los diferentes ámbitos municipales en los que se han presentado, Lara sostuvo que “las expectativas son las mejores, hemos sido muy bien recibidos, estuvimos en distintas localidades y áreas, siendo escuchados con atención. Iremos trabajando con vistas a junio, visitando las diferentes áreas” concluyó.