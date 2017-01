[VIDEO] Fondos de Nación: “Son números chicos, pero de alto contenido simbólico”

Diego Di Renzo y Eduardo Alonso confirmaron haber sido informados sobre el ingreso de dinero para la reactivación del Complejo Federación y el Plan Federal 2. Aclararon que corresponde a un porcentaje mínimo si se tiene en cuenta lo requerido para la finalización, pero no deja de ser una buena noticia.

Las declaraciones surgen a partir de las noticias publicadas en diversos medios periodísticos, y que corresponde con lo prometido por funcionarios nacionales.

El secretario de Hacienda, Diego Di Renzo, declaró que “en términos económicos, son números chicos, pero de alto contenido simbólico” por significar el reinicio de las obras, correspondiendo al primer envío de dinero desde Nación para viviendas.

Cabe destacar que el dinero llega a partir de las gestiones del secretario de Obras Públicas, Eduardo Alonso, con el Ministerio de Infraestructura.

Para Di Renzo, “tenemos una expectativa importante porque también estaría ingresando dinero para la obra del Barrio Fonavi, correspondiente a una parte de los famosos 8 millones que puso el municipio y que nunca le fueron devueltos”.

El dinero no alcanzará para finalizar las obras, como informó un medio local: “esa información es inexacta; sirve para reactivar las obras, pero no se van a terminar. Las viviendas son un tema sensible y no queremos generar una falsa ilusión, pero celebramos estos avances”.

Por su parte, Eduardo Alonso fue cauteloso e indicó que aún hace falta verificar el ingreso del dinero comprometido: “falta muchísimo más dinero e inversión, podemos tomar como parámetro que necesitamos 4 millones para suministrar energía eléctrica al Complejo Federación. Por suerte, la Torre 1, tiene avanzadas las obras, pero carece de infraestructura y es un pecado que esté detenida durante tanto tiempo”.

Respecto al avance de las obras federales indicó que se está esperando por el valor del metro cuadrado, que sería de un valor interesante para las empresas, y realizar la firma de los convenios.

A diferencia de la metodología utilizada en gestiones anteriores, el municipio no hará pagos anticipados a las empresas constructoras: “les garantizamos pagos a corto plazo, pero para lograrlo tenemos que certificar los avances de las obras; así podremos rendir cuentas ante Nación y recibir nuevos depósitos”.

Tampoco habrá redeterminaciones, mediante las cuales realizan ajuste de valores, creando una diferencia de dinero “que siempre termina en el bolsillo de la empresa”.

Los plazos de finalización de las obras por parte de las empresas fueron fijados en 12 meses, siempre que Nación realice los depósitos en los tiempos estimados.