[VIDEO] Los docentes se movilizaron en rechazo a la propuesta salarial de la provincia

Bajo la consigna de unidad, docentes de distintas fracciones gremiales marcharon ayer alrededor de la Plaza 25 de Mayo, en rechazo a la propuesta salarial de la Provincia de Buenos Aires de un 18%. A la espera de mejora de la propuesta del Gobierno de María Eugenia Vidal, los gremios FEB, SUTEBA y UDOCBA resolvieron mediante plenario no aceptar la oferta del 18% que trascendió públicamente.

En diálogo con DECHIVILCOY, Julio Andenucci -Secretario General del SUTEBA- destacaba el carácter de “unidad” en la convocatoria de los tres sindicatos, “con la idea de informar y compartir la preocupación, porque estamos a seis días hábiles del comienzo de clases” dijo, y manifestó respecto a la convocatoria técnica salarial del día de hoy jueves que “ya ha trascendido por distintos medios periodísticos que el ofrecimiento es el mismo que el del 6 de febrero, del 18%”.

“Hemos tenido una ausencia del gobierno de seis meses, para convocarnos al diálogo recién en febrero” continuó el dirigente de SUTEBA, “es inaceptable” enfatizó y recalcó por último “hay una paritaria nacional que no se está cumpliendo, no se está cumpliendo la ley, y estamos peleando para que se cumpla, que haya un piso salarial para todos los docentes”.

Desde UDOCBA, Yanila Cofré -Secretaria General local– expresó “claramente el Gobierno tiene una posición, y nosotros que anduvimos por las escuelas sabemos que el docente tiene en claro que no va a haber inicio hasta que se mejore la propuesta” y agregó respecto a la convocatoria en conjunto de las organizaciones gremiales que “la unidad impulsa la voluntad del docente dándole más fuerza a la medida, veremos qué es lo que pasa, lo que queremos desde nuestro sector es evitar el conflicto, para eso están las mesas paritarias que no se están cumpliendo, lo que hay mañana (por hoy) es una técnica salarial”.

Asimismo, respecto al encuentro casual en la localidad de Alberti con la Gobernadora, en circunstancias que visitaba dicha localidad, la dirigente gremial señaló que “lo que le pregunté era porqué incumplía con la ley y porqué no respetaba un fallo por los días de paro que no está cumpliendo, porqué amenaza en lugar de cumplir sus promesas de campaña, porque hizo campaña con los docentes, no pudo responderme nada”.

Por último, Guillermo Pombo -Secretario General de FEB- sintetizaba “queremos darle fuerza al reclamo de todos los docentes” y agregó respecto a la resolución judicial de descontar los días de paro “es una medida intimidatoria dado que nos están llamando a una convocatoria técnica salarial”.

“Los tres sindicatos mayoritarios en Chivilcoy hemos hecho plenario” prosiguió Pombo, “resolviendo un NO inicio de actividades el próximo 6 de marzo, no obstante como siempre a la espera de lo que pase mañana (por hoy). Como docentes, como papás queremos que los chicos estén en las aulas el 6 de marzo, pero como están dadas las condiciones, dudamos que esto ocurra”.