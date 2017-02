[VIDEO] Mañana: Gremios docentes convocan a una movilización para evaluar el conflicto

Mañana miércoles 22 de febrero, los distintos gremios docentes están realizando una convocatoria a las 19,30hs en la Plaza Seca de Hipólito Irigoyen y 9 de Julio -“La Perla del Oeste”- dirigida a toda la comunidad educativa para “evaluar todas las posibilidades de resolver este conflicto e informar acerca de la situación actual” informó Guillermo Pombo desde la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB).

En diálogo con DECHIVILCOY, Pombo manifestó su preocupación por la falta de resolución del conflicto docente “más allá de que hemos recibido una convocatoria oficial para el día jueves a las 16hs en el Ministerio de Educación donde el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires” en la que especuló que “seguramente creemos poder contar con la presencia de la Gobernadora María Eugenia Vidal” y agregó respecto a dicha convocatoria que “va a ver una nueva propuesta la cual será elevada y evaluada por los docentes de la provincia”.

No obstante, señaló que “todos los gremios, no sólo el Frente Gremial Docente, incluido el gremio UDOCBA, nos vamos a reunir acá en Chivilcoy para informar a toda la comunidad cual es la situación y luego llevaremos un petitorio a los consejeros escolares locales”. En este sentido informó que estarán a disposición los dirigentes de SUTEBA, FEB y UDOCBA, entre otros, y que se prevé una movilización desde la Plaza Seca hacia la Plaza 25 de Mayo, dando una vuelta en la misma para luego entregar el petitorio mencionado a las autoridades del Consejo Escolar.

“Esperemos que la Gobernadora tome conciencia del verdadero malestar de los docentes y que consideramos insuficiente esta propuesta que ha mantenido hasta el día de hoy, la cual seguramente sea reafirmada en la reunión del jueves” enfatizó.

Pombo resaltó que “todos los secretarios generales de las diferentes organizaciones sindicales” recorrieron los establecimientos educativos, “esto es en primer término en apoyo al SUTEBA (que ha recibido amenaza de muerte su secretario) y para aclarar que somos todos los docentes de la provincia, sin militancia política ni gremial” y manifestó su satisfacción en esto, el acompañamiento del gremio UDOCBA, “vamos a estar todos juntos participando de esta convocatoria”.

Asimismo, consideró estar “muy lejos del acuerdo” debido a los comentarios públicos “como siempre nos enteramos por los medios la propuesta, lo cual nos parece falta de ética, entendiendo que son los docentes quienes primero deben de enterarse de la propuesta para poder evaluarla, pero este es el manejo, hoy por hoy estamos en una situación cada vez más complicada”.

“Me encantaría decir que el 6 de marzo comienzan las clases” definió el dirigente gremial, “que quede claro que el año pasado en la misma situación, la docencia dijo sí, y fuimos a trabajar, discutiendo con los chicos en las aulas, era el compromiso nuestro con la Gobernadora en ese momento, cuyo compromiso fue que se comenzaran las clases que a partir de junio se iba a adecuar al proceso inflacionario y no se cumplió. Hoy estamos reclamando eso, y no sabemos si el docente quiere comenzar a trabajar y discutir el salario con los chicos adentro, porque el año pasado se hizo y el incumplimiento no fue de los docentes sino de la Provincia de Buenos Aires”.

Cabe destacar que, en el primer encuentro de la Comisión Técnica Salarial, realizado el lunes 6 pasado, el gobierno provincial ofreció a los gremios docentes un aumento de un piso del 18% anual, a abonarse en cuatro cuotas del 4,5% y atadas, cada una, al índice de inflación del Indec, que los representantes sindicales rechazaron por considerarla “insuficiente”.

Los gremios docentes sostienen que lo que primero debe discutirse es la pérdida del poder adquisitivo del salario del año pasado, que estiman entre un 8 y 10%, y piden para este año un incremento del orden del 25%, lo que eleva el reclamo a un 35 por ciento.