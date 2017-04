[VIDEO] Mauricio D’Alessandro: “La grieta tiene que desaparecer porque nos vamos a caer todos adentro”

Entrega de becas municipales

Con motivo de su presencia en la entrega de becas efectuadas el pasado sábado en el Estadio Centro de nuestra ciudad, DECHIVILCOY tuvo la ocasión de dialogar con el Dr. Mauricio D’Alessandro -miembro del Directorio del Banco Provincia- quien al respecto recordaba la permanente preocupación del Intendente Britos, desde su época de diputado, por las becas estudiantiles; viendo en ellas un incentivo hacia los niños y jóvenes que, por pequeño que fuera, reflejaba el interés de las autoridades en su carrera; algo así como que “alguien lo está mirando”.

El pasado reciente

Lo malo que tiene el pasado de estos doce años es que ha habido corrupción y esa corrupción tiñe todo lo bueno y no permite discutir ideológicamente nada porque es muy difícil, entonces, a mí me parece que hay que terminar con la brecha. Ayer se lo dije al Presidente en una fiesta, ustedes no jodan más con la grieta porque la grieta nos va a llevar a todos al desastre; cuando veo una discusión y veo que alguien que está lleno de causas de corrupción está discutiendo, obviamente que me dan ganas de decir no podés ni discutir, sacarlo de la cancha, pero después quedamos en manos de la derecha y este es el verdadero daño que hizo el kirchenerismo, haber matado la posibilidad de centro-izquierda para que Cristina pudiera elegir quien la sucedía, como lo hizo, -sin la voluntad de la gente-, obviando los mecanismos partidarios. Terminamos en manos de Scioli o Macri que en definitiva eran más o menos lo mismo.

Expectativas para el Frente Renovador

La primera que tengo es que se acabe esa grieta y que podamos discutir o debatir desde las ideas de cada uno, como hicimos -cuando pudimos- con el piso de ganancias, en las 72 leyes en las que acompañamos al oficialismo -con los cambios que considerábamos necesarios-, poder dar un debate que sea ideológico y no un debate que sea elegir entre los que gobiernan -a veces sin acordarse mucho de la gente común- contra los chorros; porque así la Argentina no va a crecer, necesitamos imperiosamente pasar esa etapa de grieta y creo que este va a ser el momento, lo percibo en la calle. La gente está harta de escuchar pelearse; nosotros proponemos eso hoy con Massa, discutir proyectos y no causas penales.

La pelea por las candidaturas

Yo fui diputado 4 años y decidí no ser candidato a diputado nacional en la última porque quería dedicarme a mi territorio, y ahora, todos los días digo que quiero ser candidato a concejal en Tandil y es gracioso ver eso porque es en mi propia tierra. Todo el mundo quiere ser presidente del mundo, mañana. Quieren tener un cargo para salirse de su pago chico e ir a la ciudad; a mí me parece que esa fiebre de candidaturas es mala, el placer mío es militar, venir, escuchar, ver a 2700 personas juntando las becas. Tiene razón Massa, lo vuelven loco, todo el mundo tironeando del saco para ver si le dan un cargo y, además, cuando está en tres tercios dividida como está ahora la provincia, obviamente que se achican los cargos, cuando más se achican los cargos más es la presión. Hay mucha gente que se preocupa más por los cargos que por hacer cosas, por cambiar cosas en la sociedad.