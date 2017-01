[VIDEO] “Música Popular Argentina”, el primer disco de Kuki Errante

El pasado viernes, en conferencia de prensa, el músico chivilcoyano Kuki Errante presentó su primer disco “Música Popular Argentina”; “un sueño hecho realidad”, expresaba Errante.

El autor no quiso dejar pasar el agradecimiento a quienes participaron de este disco, entre ellos otro artista de nuestra ciudad -Gabriel Bartomeo-, en cuyo estudio de grabación fue hecho el disco; el arte estuvo a cargo de Daniel Muchiut y Fígaro fue la encargada de la gráfica; Fabián Flores fue el autor de las fotografías.

Música Popular Argentina “es un disco que nos representa en el mundo y que incluye temas de tango y folklore, elegí para esta obra temas que me identificaban y que identificaban al violín, instrumento que toco, estudio y enseño desde hace un par de años; este instrumento me eligió a mí, yo no lo elegí a él”, y ampliaba, “este disco es activo y muy festivo y está hecho para bailar, para zapatear y para zarandear; le va a caer muy bien a los bailarines y al público en general”.

