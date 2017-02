[VIDEO] Pase de factura: “Desprolijidad, mala voluntad, no sé cómo llamarlo” increpó el Contador Municipal a la Nación

“Ya a esta altura no se puede dilatar más, hay dinero y obras que tienen que venir a Chivilcoy y estamos esperando la firma de un convenio” fueron las palabras del Contador Diego Di Renzo -Secretario de Hacienda del Municipio de Chivilcoy- quién no ocultó su enojo al comparar las respuestas recibidas tanto en la administración provincial como en Nación, respecto a los proyectos de obras presentados por nuestro distrito, “desprolijidad, mala voluntad, mala intención, no sé cómo llamarlo, pero lo concreto es que no podemos avanzar, y merece la pena marcarse la diferencia entre una administración y otra” especificó comparando las gestiones realizadas en Provincia de Buenos Aires recientemente, en las que fueran aprobadas las obras para el edificio de oficinas municipales (ex proyecto polideportivo Av. 84), asfalto, cordón cuneta, el acceso a San Sebastián y un Polideportivo Regional en la Avenida Mitre.

El enojo del Contador Municipal tuvo lugar en conferencia de prensa junto al Intendente Guillermo Britos y el Secretario de Obras Públicas, Eduardo Alonso, mientras que informaban los detalles de la presentación de los proyecto de obras para el 2017 ante las autoridades provinciales, los cuales fueron aprobados de manera inmediata “hemos notado en primer término una importante mejora en la calidad y en la forma en la que fueron distribuidos los trabajos y las tareas para la correspondiente aprobación de los proyectos que presentan los municipios” explicó Di Renzo.

“Hemos sido felicitados incluso, por la forma en la que fueron presentados los proyectos, mérito absoluto del Arquitecto Alonso. Había gente de todas las áreas de Infraestructura para que se vayan aprobando las cosas en ese mismo momento, obviamente el Municipio de Chivilcoy colaboró llevando las cosas como corresponde, y en el mismo momento fueron firmados y aprobados los convenios para su ejecución. Nos prometieron que Chivilcoy será uno de los primeros en recibir el dinero, recibiendo ya en marzo el primer envío” detalló el funcionario.

“Lo que quiero destacar es la predisposición, la provincia tiene un sistema que cuando las cosas se presentan bien, es rápido y nos dijeron pónganse a trabajar, a punto tal que consultaron cuando se harán las licitaciones y cuando comienzan las obras”.

“Eso es tener intención y voluntad de hacer las cosas” apuntó y contrarrestó “lamentablemente ayer (por el jueves) teníamos una reunión junto al Secretario de Obras Públicas en Infraestructura de Nación y nos fue cancelada y desde el mes de septiembre que estamos esperando que se nos definan cosas de un convenio que lo único que hay que hacer es firmarlo, reafirmarlo y enviar el dinero”.

“Quiero mostrar la diferencia” puntualizó, “con quienes trabajan bien y tienen intenciones y voluntad, las cosas se hacen, las obras que estamos haciendo es gracias a la Provincia y a su voluntad y por el otro lado no tenemos respuesta” expresó respecto a la gestión ante el Ministerio de Interior de la Nación, “hemos confiando personalmente en un montón de gente y nos han fallado, lo tengo que decir con toda las letras y la verdad que estoy bastante molesto, porque además ha sido defraudada la confianza personal”.

“Ya a esta altura no se puede dilatar más, hay dinero y obras que tienen que venir a Chivilcoy y estamos esperando la firma de un convenio” sentenció ofuscado el secretario de Hacienda, “vino plata que es un anticipo de un convenio que no está firmado”.

“Sinceramente desprolijidad, mala voluntad, mala intención, no sé cómo llamarlo, pero lo concreto es que no podemos avanzar, y merece la pena marcarse la diferencia entre una administración y otra” finalizó.