[VIDEO] Perros Callejeros. Se realizó una marcha para exigir el no avance del proyecto municipal

Ayer por la tarde, vecinos autoconvocados, se aglutinaron frente al Palacio Municipal, para marchar en contra del proyecto municipal de protección y cuidado de animales, el cual incluye la construcción de caniles, castraciones masivas, vacunación y atención veterinaria del predio destinado. “Los perros callejeros no son un problema a erradicar” señaló María José Hidalgo, una de las vecinas convocantes, “estamos siendo la voz de una parte de la ciudadanía que no quiere la implementación de caniles municipales” agregó aludiendo “malas experiencias en gestiones municipales anteriores” en este sentido.

Cerca de las 19,30hs, un grupo de vecinos autoconvocados, se dieron cita frente al Municipio, para dar lectura a un petitorio, el cual será entregado en mesa de entradas del Municipio, según señalaron a DECHIVILCOY, “en los próximos días, cuando se concluya con las firmas”. Luego de hablar con la prensa presente, los manifestantes dieron una vuelta a la Plaza Principal con diferentes pancartas que consignaban entre otras cuestiones, “CAZMA TU PROYECTO ES INVIABLE”, “BASTA DE CANILES MUNICIPALES”, “SÍ A LAS ESTERILIZACIONES MASIVAS” -esta última consigna, único punto del proyecto municipal presentado el pasado lunes a la comunidad sobre protección y cuidado de animales, en el que los manifestantes estuvieron de acuerdo-.

Texto del petitorio:

Chivilcoy, 1 de febrero de 2017

Municipalidad de Chivilcoy

Intendente Dr. Guillermo Britos

Director de C.A.Z.MA

Médico Veterinario Eduardo Galland

Vecinos autoconvocados en Marcha para Defender a los perros callejeros de Chivilcoy exigimos el no avance en proyectos como el dado a conocer en los medios el pasado 18 de enero y 30 de enero del corriente año; a excepción de los puntos sobre sumar más cantidad de esterilizaciones de animales con dueños que no puedan pagar costos de las operaciones o de animales de la calle. No estamos de acuerdo con la visión que el Municipio promulga sobre el tema, los perros callejeros no son un problema a “erradicar” ni a encerrar, deben protegerse y esterilizarse, sólo eso hace que no aumente su número y el respeto hacia ellos también previene accidentes en los que los mismos podrían verse envueltos. Estamos siendo la voz de una gran parte consciente de la ciudadanía que no quiere la implementación de caniles municipales, porque sabemos por numerosas experiencias de gestiones municipales anteriores y la actual que los perros no merecen sufrir esas condiciones de encierro en la que desarrollan depresión, agresividad y muchos han sido víctimas de maltrato como privación de agua, comida, limpieza del lugar, los perros cuando están encerrados es común se peleen hasta matarse. Si un perro callejero no vacunado mordió una vez o pocas, debe ser liberado, luego de pasar la observación y volver a su barrio, tenga o no responsables. Por eso el número de caniles debería ser muy reducido, unos 7 caniles, sería aceptable. Uno para cada perro. Nada más. Y las condiciones deberían ser confortables un espacio amplio para cada animal por separado, piso de tierra, refugio de temperaturas extremas, agua limpia y comida. Todo eso fiscalizado por personal idóneo más alguna observación de voluntarios. Para casos puntuales de perros callejeros que muerden reiteradas veces a otros humanos o demás animales, los cuales sabemos son muy pocos en realidad, el municipio sólo debería tener al perro en observación el plazo de días requeridos para la observación si es que no tiene la constancia de vacunación antirrábica recibida y darlo en adopción, pero siempre bajo la fiscalización de entidades o voluntarios proteccionistas. De todas maneras, sabemos que esos casos son muy escasos y que hay muchos casos falsos de denuncias de agresividad en perros que las hacen personas que odian a los mismos y que muchas veces ellos son los que provocaron la situación. Querer comenzar a construir caniles para 50 animales es una incoherencia, es un engaño para detrás de todo eso levantar perros por las calles sin motivo, microchipearlos también no es realista, y cobrar altas multas a dueños irresponsables es otra idea absurda, en la que terminaría pagando con su libertad el pobre animal. Agradecemos el apoyo económico que vienen otorgándole a los grupos ONG S y que sigan haciéndolo, los mismos no organizaron esta marcha, pero de manera individual y personal muchos decidieron asistir para expresar modos de todo un gran sector de la población de enfoque del tema.

Esperamos la recepción de nuestro justo reclamo de revisión proyectos anunciados.

Adjuntamos firmas, aclaración y DNI.