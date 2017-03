[VIDEO] Pittelli: “Queremos que Florencio sea nuestro próximo candidato, que inicie un nuevo proceso de recuperación en la Argentina”

Así se refirió en el 108 Aniversario de Moquehuá, el ex Intendente y referente del PJ local -Aníbal Pittelli- respecto a las expectativas que hay entorno a la figura de Florencio Randazzo y su participación en las elecciones venideras, “es una decisión que tomará él, señaló, además de aclarar que “va a acompañar igualmente cualquier proceso de recambio que se dé en el Peronismo”.

“Nosotros tenemos que ser capaces de proponer una alternativa mejor, de lo que fuimos y de quienes hoy gobiernan” expresó respecto al rol de oposición actual. Por otra parte, respecto al recambio generacional indicó “la mayor capacidad de un dirigente es generar las condiciones para su propio relevo” dijo citando al propio Randazzo, “no tengo ninguna duda de que Florencio está consustanciado con esta idea y vamos a trabajar fuertemente para eso, para una nueva generación de dirigentes”.

En compañía de la ex diputada provincial Graciela Rolandi, el ex intendente de Chivilcoy asistió al Acto Oficial, dialogó con vecinos, funcionarios de la actual administración y saludó cordialmente al actual Intendente Municipal, Dr. Guillermo Britos.

Al ser consultado por el año en curso, en el marco de las elecciones legislativas venideras, manifestó transitarlo “con muchas expectativas” y se catalogó de “muy crítico” en el marco de la realidad política, social y económica del país, “un gobierno nacional que viene cometiendo errores de manera sistemática, y siempre a favor de los que más tienen. Lo mismo el gobierno provincial que prometió una verdadera revolución, un verdadero cambio en la provincia y no vemos absolutamente nada, nuestras rutas siguen igual, nuestros maestros no cobran, no empiezan las clases”.

Manifestó además tener una visión crítica sobre el gobierno municipal, “mirando las tres realidades con mucha expectativa y prudencia” enfatizó y en este sentido explicó “queremos que, al gobierno nacional, al provincial y al municipal, le vaya bien, le tiene que ir bien, y nosotros tenemos que ser capaces de proponer una alternativa mejor, de lo que fuimos y de quienes hoy gobiernan” expresó respecto al rol de oposición del PJ y del FpV.

Florencio Randazzo

“Con un sin número de dirigentes queremos que Florencio sea nuestro próximo candidato, que inicie un nuevo proceso de recuperación en la Argentina, comenzando con un recambio generacional, nada más ni nada menos que en el frente electoral que gobernó a la Argentina en estos últimos doce años, por lo tanto, tenemos fundadas esperanzas en que Florencio sea nuestro candidato” puntualizó.

“Es una decisión que tomará él, que primero la tendrá que tomar en su interior, y luego lo traducirá en términos políticos” señaló, además de aclarar que “va a acompañar igualmente cualquier proceso de recambio que se dé en el Peronismo (de Chivilcoy, Provincial) y en el Frente para la Victoria. Eso es lo que deseamos y lo que queremos”.

PJ y el recambio generacional

“Voy a contribuir desde el lugar que me toque para que en Chivilcoy surja una nueva generación de dirigentes, jóvenes, capaces y con ganas” dijo al ser consultado por su actividad política personal, el ex jefe comunal y referente del PJ local, “es muy fácil entrar en política, lo que no a veces no se tiene claro es cuando salir”, por lo que destacó que “hemos decidido acompañar sin aspiraciones concretas en la ciudad de Chivilcoy, más que ayudar a un sinnúmero de jóvenes que están pujando para renovar el Peronismo en Chivilcoy y hacerse cargo”.

“Tantos pibes que tienen muchísimas ganas de aportar y tienen menos de 40 años, con una capacidad y una lectura de la realidad suficientemente importante como para hacerse cargo de las máximas responsabilidades, junto a Graciela (Rolandi), Ovidio (Pollaroli), Norberto García (senador provincial), estamos trabajando fuertemente para esto, porque ninguno tiene una aspiración concreta sobre la ciudad, más que el peronismo se recupere. No dudo que otros compañeros que han sido intendentes, legisladores, concejales también se van a sumar”.

“La mayor capacidad de un dirigente es generar las condiciones para su propio relevo” dijo, citando al propio Randazzo, “no tengo ninguna duda de que Florencio está consustanciado con esta idea y vamos a trabajar fuertemente para eso, una nueva generación de dirigentes, con la ayuda nuestra, aportando nuestra experiencia, para que se haga cargo de los destinos del Partido Justicialista, del Peronismo de Chivilcoy y de la ciudad de Chivilcoy cuando podamos recuperar el distrito”.