[Video] Stolbizer: “No es cierto que no hay plata, hay que cambiar las prioridades”

Margarita Stolbizer visitó nuestra ciudad y se expresó en contra de las políticas de Mauricio Macri: “No es cierto que no hay plata, hay que cambiar las prioridades”. Se manifestó en contra del decreto de militarizar las calles, porque atenta contra el principio democrático, establecido en el gobierno de Alfonsín. Y denunció el desmantelamiento que están sufriendo las áreas de educación, ciencia y técnica.

La referente del GEN y exdiputada nacional, Margarita Stolbizer, visitó la cuidad en el marco de una recorrida que realizó por la 4° sección electoral, y se refirió de todos los temas de la actualidad.

En primer lugar, la dirigente expresó: “La política tiene que saber escuchar, sino parece desvinculada de los problemas que la gente tiene en la vida cotidiana”. Y agregó: “Argentina necesita que se construya una alternativa política, que la opción, de cara a los errores que comete este gobierno hace 3 años, no sea volver al pasado”.

Aportantes truchos en la campaña de Cambiemos

En referencia al escándalo por los aportantes truchos en la campaña de Cambiemos, esbozó que se trata de una “maniobra orquestada” en la cual se utilizó el nombre de gente muy pobre, y se adulteró la identidad de gente presionada por el miedo a perder su trabajo. “Todo esto se realizó con el fin de tapar la ilegalidad de los aportes a la campaña que fueron realizadas por empresas que no pueden pagar porque son contratistas del Estado”, sentenció.

Además, explicitó que hay muchas más personas que deberían figurar en la lista que está siendo investigada como, por ejemplo, empleados municipales y, concejales y militantes de Cambiemos, pero que no aparecerán como aportantes truchos debido a “presiones”.

Y denunció la situación de algunos empleados de empresas, que también aparecen como aportantes, como el caso de la empresa de Seguridad Murata, que fue contratada por Cambiemos para prestar servicios en el INTI, y “ha sido cómplice de la represión allí”. “Todos ellos no pueden negar su aporte”, expresó.

En cuanto a la gobernadora Vidal, y sus dichos sobre que ella no era responsable de lo ocurrido Margarita explicó: “No tiene responsabilidad penal, porque ella no figura como responsable financiera, ya que hicieron firmar a otras dos personas en ese lugar. Eso no quiere decir que no tenga responsabilidad política y electoral”.

Y también, arremetió contra Esteban Bullrich y Graciela Ocaña, quienes eran los candidatos a senador y diputada, respectivamente: “Ellos no se hacen cargo de nada, no dan la cara”; y calificó a la maniobra como una “inmoralidad política y ética”.

Nuevo rol de las Fuerzas Armadas

En principio, declaró estar en contra del decreto presidencial de los últimos días, de cambiar el rol de las FF. AA, por un “principio democrático”: “La Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa Nacional, sancionadas en el gobierno de Raúl Alfonsín, son ante todo conquistas de la democracia”.

Por otro lado, también manifestó estar en contra de esta decisión, por una cuestión de “eficacia” y citó los casos de México y Colombia: “La militarización en la lucha contra el narcotráfico fracasó, sólo ha generado más violencia”. Y agregó: “Nos están engañando, porque las FF. AA no están capacitadas ni tienen los recursos para hacerse cargo”.



Acuerdos políticos

En correspondencia a su relación con Sergio Massa dijo que es muy buena, y que no reniegan del acuerdo que hicieron en la elección pasada: “La unión de agendas fue muy interesante, Massa tiene una agenda social muy importante, y nosotros una agenda institucional y de DD. HH, en conjunto con el proyecto económico, con un equipo técnico excelente”.

De cara al futuro, dijo: “No sé qué resolveremos el año que viene. Pero necesitamos una alternativa competitiva en el medio. Cuando me preguntan porque no voy sola, respondo que ya lo hice, y hay que reconocer cuando uno solo no puede, hay que construir fuerza”.

Por otro lado, comentó sobre una reunión que sostuvo en el día de ayer, con el Gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz , Ricardo Alfonsín, Martin Lousteau, Victoria Donda, y otras personas del ámbito de la cultura y referentes sociales. Definió a este encuentro como “un intercambio valioso, de cara a la transformación social y cultural que se está dando”. Pero explicitó que es temprano para hablar de un acuerdo político.

La política de Mauricio Macri

“Es necesario y urgente que Macri resuelva el problema de la gente más pobre”. Argumentó que es mentira la frase de este gobierno “de que la Argentina gasta más de lo que tiene”: “No es cierto que el déficit fiscal se tenga que achicar echando gente del Estado”. Y explicó que en realidad lo que hay es “un problema de prioridades”: “Sumando los gastos en publicidad de la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Nación da un total de 6.700 millones de pesos, que no es necesario, mientras se bajan los presupuestos en Salud y Ciencia”.

“Por ejemplo, sería mejor pagarles mejor a los maestros, porque no es que no tengan la plata. Y no sólo se discute lo salarial. Porque también el problema grave de la educación es que el sistema educativo no está actualizado. Pero en Argentina no se habla de eso”, sentenció.

Y aparte del desmantelamiento que están sufriendo las escuelas como en el caso de los gabinetes psicológicos; también denunció la situación que están atravesando los organismos como el INVAP, el INTI y el CONICET, con los despidos y el recorte presupuestario. “A este gobierno no le interesa ni la educación ni la ciencia. Se pierden grandes capitales del estado, gente que ha estudiado y ha dedicado su vida a trabajar en estos organismos, y en su lugar se nombran parientes”.

Y rescató, que, a pesar de ser una ferviente detractora del gobierno anterior, en el área de ciencia y técnica, hicieron un muy trabajo: “Dedicaron un mayor presupuesto, jerarquizaron los organismos alcanzando reconocimiento internacional, y hasta se repatriaron científicos, que antes se iban por falta de oportunidades”.

Relación con Guillermo Britos

A nivel local, manifestó que tiene una muy buena relación con el intendente, y lo calificó como un referente zonal.