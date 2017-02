[VIDEO] Último primer día de clases de alumnos secundarios

En la jornada de ayer, en el Centro Universitario, se desarrolló una reunión de agentes intervinientes de las áreas de Educación y Seguridad, concerniente a la prevención en el marco de los próximos festejos de alumnos de 5to. y 6to. Año del nivel secundario por el “último primer día de clases”. Asimismo fue presentada la Policía Local de Chivilcoy para que los docentes tomen contacto directo en función de la labor preventiva del resto del año en el marco del ordenamiento vehicular en horarios de entrada y salida de las escuelas, como así también para el acompañamiento en eventos institucionales y charlas interactivas acerca de distintas problemáticas con los alumnos.

Directivos y docentes estuvieron presentes junto a inspectores y autoridades de Educación, con quienes interaccionaron conjuntamente en un organigrama preventivo con autoridades de Seguridad y la Policía Local de Chivilcoy, con el objeto de “acotar al mínimo los riesgos, trabajando proactivamente y en conjunto con padres y docentes” dijo a DECHIVILCOY, Carlos Perillo -Secretario de Seguridad de la Municipalidad de Chivilcoy-.

“Los chicos esperan con ansias esta modalidad que se ha instaurado en nuestra ciudad desde hace algunos años” detalló la profesora Liliana Varela -Jefa Distrital de Educación- “la idea es que se sientan acompañados y seguros, y que puedan recordarlo con alegría”.

Por su parte, el inspector del área -Profesor Guillermo Banchero- destacaba la importancia de seguir “trabajando en la prevención y el compromiso de los padres fundamentalmente”.

Asimismo, respecto al festejo en sí agregó que “tratamos de que exista el menor riesgo posible, el año pasado se trabajo bien, no hemos tenido que lamentar demasiados disturbios en comparación con otros distritos, no obstante esto no quiere decir que no estén algunos chicos en verdadero riesgo, no hay que negarlo, que un chico no vaya en las condiciones correctas a la escuela, genera riesgo no sólo para él sino para quienes lo rodean. No es algo para no intervenir, hay que estar atento, seguir interviniendo y buscar el apoyo y el compromiso de todos, padres, docentes y el área de seguridad”.

En este sentido, Perillo agradeció el compromiso de los docentes, directivos y padres, “gracias a la intervención de todos ellos, desde Seguridad la intervención se suscribe en una actitud proactiva, asegurando un medio, un espacio para que puedan desenvolverse sin mayores riesgos, trabajando en equipo acotamos esas posibilidades, priorizando el festejo como debe de ser”.

Por último, cabe destacar que fue presentada la Policía Local a las autoridades de las escuelas y docentes a cargo del Comisario Inspector Néstor Dabi “para ya coordinar tareas preventivas y ordenamiento vehicular al ingreso y egreso de los establecimientos, como así también para actividades interactivas con los chicos para que de esta forma trabajar con la premisa de mejor la calidad de vida de los ciudadanos”.

Al ser consultado por el diagrama del plan preventivo para el festejo, el funcionario detalló que los directivos de cada escuela tomaron contacto con los efectivos policiales asignados “no solamente para este tema puntual sino también para eventos y actividades que desarrollan en cada una de las instituciones en horarios especiales”.