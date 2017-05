[VIDEO] Un auto impactó violentamente sobre la parte trasera de una camioneta. Declaraciones de uno de los protagonistas

[Anoche] Declaraciones de uno de los protagonistas del accidente ocurrido cerca de las 19,30hs de ayer, entre un automóvil que circulaba por la calle Pueyrredón, que, por causas que se tratan de establecer, impactó violentamente -al llegar a la intersección de Vicente López- contra la parte trasera de una camioneta que venía circulando por dicha calle.

Un automóvil, Ford Fiesta gris (EEF 692) conducido por Alcides Luis Mangino, acompañado por Amabelia Centurión, circulaba sobre la calle Pueyrredón, e impacta violentamente sobre el lateral izquierdo de una camioneta Ford Ranger gris (IXE 594) conducida por Emiliano Miserere, quién venía circulando por la calle Vicente López, “iba a buscar a mi señora” comentó a DECHIVILCOY Miserere, “cuando dos personas mayores me chocaron la rueda de atrás, no escuche nada, ni los vi, no hubo frenada ni nada, porque no los vi” aseguró.