[VIDEO] Victoria Ocampo refutó algunos conceptos vertidos por el Ejecutivo sobre el “Cupo Laboral Trans”

La presidenta de ATTA local, Victoria Ocampo, le respondió al intendente Guillermo Britos tras la conferencia que brindó en la jornada de ayer (jueves), acompañado por cuatro integrantes, según se anunció, del “Cupo Laboral Trans”.

En principio, Ocampo explicó que “el proyecto de ordenanza para la creación del “Cupo Laboral Trans” fue presentado por ATTA hace dos años atrás, y militado durante meses antes de la aprobación”.

“Yo sostengo que esta ordenanza no se cumple en la ciudad, de las personas presentes en la conferencia, dos ingresaron a trabajar a partir de nuestra Asociación, y otras dos de forma independiente, pero esas personas cumplen el cupo del año pasado, en lo que va de este año no ingresó nadie”, expresó.

Asimismo, Ocampo explicitó que “Abigaíl no ocupa lugar del Cupo Trans porque es una chica lesbiana, por lo cual no se corresponde con el fin con que este Cupo fue creado; y el caso de Richard también es distinto, porque en su caso, él fue recategorizado, ya que hace 18 años que trabaja en el Municipio; los que ingresamos, como en mi caso, que hace 24 años que trabajo en el Municipio, antes de que el proyecto fuera aprobado no ocupamos un lugar”.

“Por ende, son sólo cuatro las personas que ingresaron tras su aprobación, Evangelina, Sara, Ruby y Adriana; los demás no, porque trabajamos desde antes”, aseguró Ocampo.

En referencia a la “imposición” de empleados que el intendente denunció, Victoria Ocampo esgrimió: “Nosotros sabemos cuáles son las prioridades, porque conocemos las situaciones de las compañeras y compañeros, y tenemos una lista elaborada a partir de la cual sugerimos que persona puede ser la próxima entrar a trabajar, pero no imponemos”.

En tanto, negó los dichos de una de las presentes en la conferencia de prensa junto al jefe comunal que los acusó de que le cerrarán las puertas de ATTA tras su ingreso al Municipio, después de una entrevista con el jefe comunal; y arremetió contra otra de los presentes sobre la cual informó que “nunca formó parte de la organización, pero que a pesar de eso, “todos los martes recibe la cena que envía la organización, y también cada 15 días retira la bolsa de comida, que entregamos”.

“Nosotros realizamos un trabajo social que el Municipio desconoce, y cada vez que salimos de Chivilcoy somos ovacionados por el trabajo que realizamos, por el cual no recibimos dinero; por esta razón, deberíamos ser reconocidos”, enfatizó Ocampo.

Como así también agregó: “No somos una organización mafiosa como quieren hacer creer y si hubo amenazas, como dicen, pido que hagan la denuncia”.

Por último, aclaró: “Trabajamos con todos los compañeros y compañeras, y de los chicos que integran la lista de prioridad para el Cupo Laboral Trans no todos militan en la organización, pero sabemos sus necesidades y por eso los tenemos en cuenta”.

