[VIDEO] Viviendas Usurpadas: Desarrollo Social brinda asistencia a familias al borde del desalojo

La Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Chivilcoy brinda asistencia a familias al borde del desalojo de las viviendas ubicadas en el Barrio Federal de la calle 77, “cada caso tiene su particularidad” especificó su titular -Juan López- quién destacó la labor en conjunto con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, como con otras áreas municipales para una labor previa que desestime el desalojo de las familias.

En diálogo con DECHIVILCOY, el Secretario de Desarrollo Social, Juan López destacó que “es un trabajo que venimos realizando desde hace tiempo junto a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia” y agregó “es una situación difícil por ser que hay un delito cuando hay una usurpación, pero no obstante hay una necesidad, y cuando hay una necesidad, sabemos que tenemos que estar presente”.

“Cada caso tiene su particularidad, hay familias que tienen un trabajo, que están construyendo también y a quienes estamos ayudando con materiales como para que puedan terminar lo antes posible su vivienda” detalló.

Al ser consultado por los juicios de desalojo, situación de la mayoría de las casas usurpadas, no sólo sobre la calle 77, sino en la calle 108, respondió que “tratamos de resolver de la mejor manera y no llegar al desalojo, en este caso, hoy no estamos hablando de eso, sino del resultado de un trabajo previo” describió.

Con respecto a las viviendas usurpadas sobre la calle 108 y la intervención de miembros del Concejo Deliberante y organizaciones político sociales, explicó que “el mecanismo de trabajo es el mismo, lo vamos a seguir sosteniendo, celebramos que haya un compromiso del legislativo, pero la respuesta es la misma, porque es la herramienta que tenemos desde el Municipio, con las particularidades de cada caso”.

Por último, destacó que la tarea continúa con la asistencia y seguimiento de las familias que se encuentran en esta situación, y que dichas intervenciones derivan en una articulación de las diferentes áreas municipales, “tenemos un equipo armado y sólido para poder abordar las diferentes problemáticas que pueden surgir en el contacto con cada familia”.