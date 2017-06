Yanila Cofré (UDOCBA): “El reclamo docente es legítimo y sin banderías político partidarias”

Desde el gremio UDOCBA (Unión de Docentes de la Prov. de Bs. As.) Chivilcoy informaron que el acatamiento del paro docente fue “contundente” en consonancia con el pedido de apertura de paritarias a nivel nacional de la CTERA y la convocatoria del Frente de Unidad Docente de la provincia de Buenos Aires, “la clase política está trabajando para desprestigiar al docente” disparó Yanila Cofré, secretaria general del gremio, “nada tiene que ver la política partidaria con el reclamo docente el cual es totalmente legítimo y sin banderías partidarias”.

En diálogo con DECHIVILCOY, la dirigente gremial docente señaló que la medida de fuerza fue “contundente” y agregó en el marco de las decisiones de las autoridades provinciales que “la clase política está trabajando para desprestigiar al docente, cuando poco tiene que ver la política partidaria con el reclamo docente, el reclamo es totalmente legítimo y sin banderías”.

“Tenemos que hablar de contenido, tener horas de clase no sirve sino tenemos calidad” opinó al ser consultada por el propósito de la provincia de recuperar las horas de clases en el receso escolar invernal, “seguimos hablando de cáscaras vacías” sentenció.

Luego arremetió contra los descuentos aplicados por los días de paro (20 en el mes de marzo) “son azarosos” dijo, “la provincia ha hecho descuentos criminales por días de paro, y no puede. Tiene un tope para descontar, pero también se van a terminar los días de paro y vamos a ver que van a hacer, porque el docente ya está jugado, no tiene para comer, hay docentes que no alcanzan a cobrar que la tarjeta les consume por completo el sueldo” describió.

“Ayer se le cayó la careta a la dirigencia política (no importa la bandería partidaria), el dirigente político hace política no importa a costa de qué” enfatizó respecto a la garantía del servicio alimentario escolar, “nadie salió a decir que los días de paro los directores de escuelas garantizan el servicio de comedores escolares, se hacen cargo. La dirigencia está jugando con la responsabilidad del docente”.

“Este gobierno se mueve con las redes sociales, lo único que le importa es que las cosas no salgan a la luz” prosiguió respecto al Ministro de Educación bonaerense Alejandro Finocchiaro, “para la política son pibes, para el docente son Juan, Javier etc. A la dirigencia política le explotó la bomba en las manos” concluyó.