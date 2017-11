Yanila Cofré (UDOCBA): “No se puede hacer una reforma sin tener en cuenta a los docentes”

En el marco de la masiva movilización que se llevó a cabo hoy hasta el Congreso de la Nación, convocada por la Corriente Federal, Camioneros, las dos CTA y los movimientos sociales, en repudio y rechazo a las reformas laboral, tributaria y previsional propuestas por el Gobierno, la Secretaria General de UDOCBA Chivilcoy, Yanila Cofré, emitió su adhesión al reclamo.

Cofré, quien además es la Secretaria Provincial de Capacitación de UDOCBA, expresó: “No movilizamos desde Chivilcoy puntualmente, sí movilizó gente de UDOCBA de la provincia y de otros distritos. Chivilcoy no está participando de la movilización, pero sí lógicamente adherimos”.

Luego, en representación local de este Gremio provincial perteneciente a la CGT, se refirió a la reforma laboral, tributaria y previsional como una quita de derechos, y agregó: “Estamos totalmente en desacuerdo por eso si adherimos a la movilización y acompañamos, porque sabemos que esto a largo plazo nos va a repercutir a todos. Creemos que si se tiene que reformar algo que se haga de manera que no afecte a trabajador, porque lo que el gobierno tiene que lograr es traer inversión para el crecimiento del país, no ajustar, porque el ajuste no nos va a llevar a nada”.

UDOCBA Chivilcoy: "No se puede hacer una reforma sin tener en cuenta a los docentes"

Asimismo, afirmó que “no se puede hacer una reforma sin tener en cuenta a los docentes. Claramente lo que nosotros venimos pidiendo es la participación en lo que sea consulta, o sea cuando vos queres proyectar algo a futuro y la idea es que eso ande bien, lo que tenes que hacer es consultar a la gente que sabe, y el que sabe es el docente de la cuestión. Que hay que reformar la educación sí, porque es un fracaso y ya lo decimos desde siempre, ahora cómo quiere implementarla el gobierno no es la manera. Hay que consultar a quienes saben y los docentes no hemos sido consultados”.

Luego, con respecto a la educación, enfatizó: “tenemos que reformarla, sí, hace falta mejorarla, sí sin duda fue un fracaso, pero no es un fracaso del docente, esto es un fracaso de la dirigencia política que es el que toma las medidas como esta medida que están llevando adelante”.

En este sentido manifestó que van a seguir trabajando y participando en Mesas Técnicas de Condiciones Laborales, desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense donde llevan adelante los reclamos, y finalizó: “Mañana comienza la primera técnica salarial, asique seguimos trabajando y seguimos reclamando siempre, porque la lucha es lo que no se abandona”.