Zapata: “Hace dos años que venimos planteando que queremos empezar a trabajar en conjunto con el Departamento Ejecutivo”

Durante una conferencia realizada ayer por la mañana, el concejal del Bloque PJ-Cumplir, Adrián Zapata, le respondió al intendente, Guillermo Britos, luego de realizar sus criticas ante la propuesta opositora sobre las tasas municipales, un tema tan preocupante para la sociedad que se encuentra en pleno debate y discusión actualmente.

Cabe destacar que, luego de que la oposición del recinto vote en contra del proyecto oficialista y apoye el presentado por el Bloque Cumplir, el jefe comunal salió a cuestionar dicho proyecto ya que, según sus argumentos, atribuye a desfinanciar el presupuesto del año en curso.

En este marco, en diálogo con la prensa, Adrián Zapata manifestó que “siempre hacia fines de diciembre de cada año el Departamento Ejecutivo eleva y se trata en el Concejo Deliberante la ordenanza impositiva, que es aquella herramienta para financiar durante el ejercicio del 2018, es decir que todo el presupuesto queda establecido en una Ordenanza Impositiva para todo el año, con lo cual habiéndosele aprobado ese 30% que el municipio necesitaba para el ejercicio 2018, ya estaba cubierto las cuestiones financiera para este año”.

Sin embargo, explico que “lo que paso entre medio fue que el intendente tuvo un revés importante en las elecciones y pierde la mayoría automática que tenía en el Concejo Deliberante, con lo cual, en lugar de presentar la ordenanza en el mes de diciembre donde tenía toda la información de la provincia, no tenía esa información cuando lo presento porque lo hizo en el mes de noviembre, para que se trate antes de que el Concejo Deliberante tenga la nueva composición”.

Más tarde reveló que “se votó ese 30%, pero nosotros manifestamos en su momento que no estábamos de acuerdo, pero tuvo el incremento y la financiación para este ejercicio. Pero ARBA en el mes de diciembre aumento de una manera muy significativa las valuaciones de los inmuebles, en un 900%, y para determinar las tasas municipales, en especial el ABL se tiene en cuenta la evaluación”.

En relación, hizo hincapié en que el intendente reconoció dicho incremento en las evaluaciones de ARBA, y que por lo tanto presentó “un cuadro superador donde no afecte en un porcentaje tan significativo a los vecinos”, y en este sentido argumentó que “el aumento, si no se hubiera hecho nada, era de aproximadamente 300%, pero el intendente dijo no aplicar el 300% pero dejar un aumento del 100%, y ahí es donde nosotros tenemos la gran diferencia con el proyecto presentado por el intendente municipal”.

Asimismo, destacó que “no da para más el bolsillo de los vecinos de nuestra ciudad, de la provincia y el país, pero de nuestra ciudad que es donde nosotros legislamos, no da para más. Entonces seguir sacándole a ese bolsillo plata con un compromiso de hacer mayores obras en Chivilcoy, en este contexto no es válido”, y al respecto opinó: “necesitan que este efecto de la ordenanza se neutralice, no que se le aumente menos, que se neutralice porque es algo que no esperaban”.

En cuanto al proyecto presentado desde su bloque PJ-Cumplir, enfatizó que trata de mantener una neutralidad. “Nuestro cuadro sí protege a más de diez mil partidas que se van a ver perjudicadas con el cuadro que presenta el intendente. Nosotros no estamos planteando que el vecino tenga un beneficio en materia económica, sino que siga manteniendo lo que estaba pagando”, afirmó Zapata.

Con respecto a las acusaciones de Guillermo Britos sobre la ilegalidad del proyecto, argumentando que no es posible que una ordenanza que trate temas impositivos o presupuestarios surja de los concejales, Zapata respondió: “me parece que para basarnos en decir si algo es ilegal o no tenemos lo que es la Ley Orgánica Municipal, que en el artículo N°29 le da la potestad al Departamento Deliberativo para sancionar toda ordenanza en materia impositiva”.

“También dice que el proyecto de una ordenanza impositiva no solamente lo puede presentar el intendente, sino que también lo puede presentar un concejal. Incluso en artículos precedentes a eso, la Ley Orgánica, cuando habla en materias de reglamentación, también le da la potestad al Concejo Deliberante para reglamentar todas aquellas obligaciones relacionadas con servicios de los contribuyentes”, agregó el edil.

Aun así, en cuanto a la propuesta del jefe comunal sobre debatir una propuesta en común, afirmó que “estamos a disposición del intendente para que los equipos técnicos de cada uno de los bloques del Concejo, con los equipos técnicos del Departamento Ejecutivo, podamos avanzar en algo superador. Obviamente que vamos a aceptar esa invitación y vamos a estar a disposición del señor intendente, es lo que queremos del primer día”.

Luego dijo que “hace dos años que venimos planteando que queremos empezar a trabajar en conjunto con el Departamento Ejecutivo y la verdad que no hemos tenido esa posibilidad, sí la hemos tenido en el Concejo Deliberante con la presidencia de Lucas Burgos en temas que son exclusivamente del Concejo, pero con el ejecutivo no hemos tenido esa forma de trabajar”.

Por último, destacó la necesidad de “empezar a discutir todos estos temas y poder aportar nuestro granito de arena”, y seguidamente concluyó: “por supuesto que la decisión final la tiene el intendente municipal, pero vemos con mucho agrado que empecemos a transitar una etapa diferente en Chivilcoy en ese sentido”.